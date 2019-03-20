Политолог: провал коалиции трех партий привел бы к разочарованию и радикализации другой Эстонии

В очередной передаче «Suud puhtaks» обсуждалось, чем отличается риторика партий Эстонии и чего все-таки боятся в случае прихода к власти EKRE.

«Полагаю, что сегодня у всех трех сторон большие риски в связи с этой коалицией, и я верю, что они это тоже понимают», - заявил Саартс.

Гость телепрограммы отметил, что если коалиция трех партий провалится, это приведет к негативным последствиям. «Я назвал бы это разочарованием другой Эстонии. В том смысле, что русскоязычные люди разочаровались в Центристской партии, и у них больше нет выбора. Если теперь EKRE не войдет в коалицию и все это дело провалится, так называемая эстоноязычная другая Эстония, находящаяся за пределами „золотого кольца“ Таллинна и Тарту разочаруется», - полагает Саартс.