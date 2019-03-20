Март Хельме предложил пустить поезд по маршруту Таллинн-Тарту-Рига

Накануне вопросы общественного транспорта и инфраструктуры были в центре внимания на трехсторонних межпартийных консультациях. Стороны договорились оказать поддержку дальнейшему исследованию проекта строительства туннеля между Таллинном и Хельсинки, передает Rus.ERR .

По словам председателя EKRE Марта Хельме, в сотрудничестве с Латвией следует найти способ открыть скоростное железнодорожное сообщение по маршруту Таллинн-Тарту-Рига, а Свен Сестер подчеркнул, что приоритетом транспортных инвестиций должно стать повышение качества дорог.