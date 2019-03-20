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Март Хельме предложил пустить поезд по маршруту Таллинн-Тарту-Рига

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Март Хельме.

ФОТО: Eero Vabamägi

Больше внимания уделять развитию транспортной инфраструктуры обещает потенциальная новая коалиция из Центристской партии, EKRE и «Отечества».

Накануне вопросы общественного транспорта и инфраструктуры были в центре внимания на трехсторонних межпартийных консультациях. Стороны  договорились оказать поддержку дальнейшему исследованию проекта строительства туннеля между Таллинном и Хельсинки, передает Rus.ERR.

Лидер центристов Юри Ратас заявил, что цель потенциальной коалиции - обеспечить жителям доступное автобусное, железнодорожное, морское и воздушное сообщение. 

По словам председателя EKRE Марта Хельме, в сотрудничестве с Латвией следует найти способ открыть скоростное железнодорожное сообщение по маршруту Таллинн-Тарту-Рига, а Свен Сестер подчеркнул, что приоритетом транспортных инвестиций должно стать повышение качества дорог.

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