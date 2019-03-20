Лидеры соборной Эстонии завершают карьеру

После чемпионата мира по биатлону два лидера сборной Эстонии, Каури Кыив и Роланд Лессинг объявили о завершении спортивной карьеры, передает rus.err.
Сборная Эстонии в мужском зачете Кубка наций имеет неплохие шансы на квоту в четыре спортсмена в гонке, поэтому услуги Кыйва еще пригодятся: он будет бежать на этапе КМ в Осло, а вот эстафета на ЧМ для 40-летнего Лессинга стали последним стартом в его долгой карьере: "Все, отренировались. Надо отдать честь молодым парням, они в команде сделали все здорово. К сожалению, мы не смогли их поддержать.", – сказал ветеран сборной Эстонии по биатлону Роланд Лессинг.
"Чемпионат мира завершен, и скажем так: финальные титры уже побежали, в Осло будет последний выдох", – добавил ветеран сборной Эстонии по биатлону, 35-летний Каури Кыйв.