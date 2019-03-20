Лидеры соборной Эстонии завершают карьеру

Сборная Эстонии в мужском зачете Кубка наций имеет неплохие шансы на квоту в четыре спортсмена в гонке, поэтому услуги Кыйва еще пригодятся: он будет бежать на этапе КМ в Осло, а вот эстафета на ЧМ для 40-летнего Лессинга стали последним стартом в его долгой карьере: "Все, отренировались. Надо отдать честь молодым парням, они в команде сделали все здорово. К сожалению, мы не смогли их поддержать.", – сказал ветеран сборной Эстонии по биатлону Роланд Лессинг.