Лидер «Истинных финнов» дал прогноз относительно риторики EKRE в правительстве

«Истинные финны» в свое время пошли на смягчение позиций, что привело к ее расколу и появлению в июне 2017 года новой партии «Синее будущее», пишет Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

«Некоторые считают, что национальная партия не должна идти в правительстве на компромисс. Я все же полагаю, что граждане прекрасно понимают, что в правительстве существует необходимость компромисса. Однако сама партия должна придерживаться наиболее важных ключевых вопросов, за позицию по которым избиратели ее и поддерживали», - отметил финский политик, добавив, что тогда популярность партии сохранится, и она сможет эффективно действовать в коалиционном правительстве.