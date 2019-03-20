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  • Лидер «Истинных финнов» дал прогноз относительно риторики EKRE в правительстве

Лидер «Истинных финнов» дал прогноз относительно риторики EKRE в правительстве

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Юсси Халла-ахо.

ФОТО: SCANPIX

Лидер финской консервативной партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо не верит, что в случае своего прихода в правительство EKRE значительно смягчит свои нынешние позиции.

«Истинные финны» в свое время пошли на смягчение позиций, что привело к ее расколу и появлению в июне 2017 года новой партии «Синее будущее», пишет Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

 «Некоторые считают, что национальная партия не должна идти в правительстве на компромисс. Я все же полагаю, что граждане прекрасно понимают, что в правительстве существует необходимость компромисса. Однако сама партия должна придерживаться наиболее важных ключевых вопросов, за позицию по которым избиратели ее и поддерживали», - отметил финский политик, добавив, что тогда популярность партии сохранится, и она сможет эффективно действовать в коалиционном правительстве.

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