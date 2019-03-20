Ср, 20.03.2019
Мне неловко за имидж Эстонии, но куда серьезнее отчаяние из-за того, что избранные правители не хотят руководить, им нужна только власть. Кристина Каллас

Скончался призер чемпионатов мира по плаванию

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Kenneth To

ФОТО: JUMANA EL-HELOUEH / REUTERS

Один из лучших азиатских пловцов, представитель Гонгконга, 26-летний Кеннет То, скоропостижно скончлася после очередной тренировки, передает Postimees.

То, как обычно, проводил тренировку в бассейне университета Флориды. После занятия То почуствовал себя плохо и его решили отправить в больницу для осмотра. К сожалению плохо самочувствие только усиливалось и по приезду в стационар врачи констатировали, что одного из ведущих пловцов мира спасти не удалось.

То - 16-кратный рекордсмен Гонгконга по плаванию, а с различных чемпионатов мира То привез два серебра и две бронзы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ