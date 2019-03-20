Скончался призер чемпионатов мира по плаванию

То, как обычно, проводил тренировку в бассейне университета Флориды. После занятия То почуствовал себя плохо и его решили отправить в больницу для осмотра. К сожалению плохо самочувствие только усиливалось и по приезду в стационар врачи констатировали, что одного из ведущих пловцов мира спасти не удалось.