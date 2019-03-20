Названы самые счастливые страны мира

Второе и третье места заняли, соответственно, Норвегия (7,59) и Дания (7,55). Швейцария заняла пятое место (7,44), Канада - седьмое (7,32), Израиль - 11-е (7,1), Эстония - 63-е, а Германия - 15-е (6,9) место. Россия оказалась на 59-м месте (5,81) между Перу и Казахстаном, Беларусь - на 73-м (5,48) между Гондурасом и Турцией, Грузия - на 128-м (4,34), опередив на одну позицию Армению (4,32). Украина - на 138-м месте (4,10) между Суданом и Того. Замыкает список самых счастливых стран Бурунди, пишет DW.com.

Шесть факторов счастья

При расчете уровня счастья эксперты учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию в части влияния на принятие важных жизненных решений. Каждый из этих факторов оценивался по десятибалльной шкале, после чего выводился средний для страны балл.