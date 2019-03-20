Этот комплекс расположен в Астане и состоит из музейного комплекса, библиотеки и концертного зала.

Назарбаев остается председателем совета безопасности страны и лидером правящей партии «Нур Отан», также у него есть формальный статус первого президента республики Казахстан - Елбасы.

Упавший тенге

После заявления об отставке первого президента республики вечером вторника появились сообщения об ажиотажном спросе на доллары в обменниках Казахстана и резко повысившемся его курсе к тенге.

Некоторые СМИ Казахстана писали, что цена на доллар в обменниках подскочила до 387 тенге (65.97 рублей) при официальном курсе Нацбанка - 376 тенге (64.09 рубля), а также о том, что в обменниках доллары пропали из продажи.

По данным агентства «Интерфакс», в 21:30 по местному времени продажа долларов в некоторых пунктах осуществлялась по курсу 378,5 тенге за доллар, а в 22:00 - по курсу 385 тенге.

Американская валюта по итогам утренних торгов 20 марта незначительно подорожала - на 1,64 тенге (0,28 рубля) за сутки.

Утром изданию Nur.kz в Нацбанке заявили, что ситуация на валютном рынке стабильная и причин для снижения курса тенге нет. «Национальный банк Казахстана и банки второго уровня имеют достаточные объемы наличной валюты для обеспечения спроса населения и организаций», - добавили там.

Нурсултан Назарбаев, бессменно возглавлявший Казахстан почти 30 лет, объявил о своей отставке во вторник 19 марта. Своим преемником он предложил назначить спикера Касым-Жомарт Токаева; он будет возглавлять страну до следующих выборов, которые состоятся в апреле 2020 года.