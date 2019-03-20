Исполняющий обязанности президента Казахстана до выборов 2020 года Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и предложил переименовать столицу Астану в Нурсултан - в честь сложившего свои полномочия накануне Нурсултана Назарбаева.
Токаев торжественно поклялся строго следовать конституции, законам республики, гарантировать права и свободы граждан.
Затем он заявил, что «необходимо увековечить имя нашего великого современника - первого президента республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», передает его слова издание Tengri News.
Токаев добавил, что именем Назарбаева следует назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана.
По словам нового президента Казахстана, портреты и фотографии с изображением Назарбаева останутся «в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий, учебных заведений». Токаев присвоил Назарбаеву высшие звания Казахстана - «Народный герой» и «Герой труда».