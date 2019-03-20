Дорожный рейд в течение 24 часов: полиция просит жителей Эстонии помочь поймать опасных водителей

"Традиционно мы снова проводим дорожную толоку весной. В течение нескольких дней все желающие могут нанести на карту те места, в которых они заметили представляющих опасность превышающих скорость водителей. Каждое такое сообщение помогает сделать дорожное движение безопаснее. Сравнив имеющуюся у полиции информацию и замечания людей, мы получаем лучшее представление о проблемных участках, на которые следует ежедневно обращать больше внимания", – сказала майор полиции Сирле Лойго.

Лойго сказала, что темой этой толоки, как и в прошлом году, стало превышение скорости, как так бездумно превышающие скорость водители больше всего уменьшают чувство безопасности на наших дорогах. Для того, чтобы передать информацию полиции, на карте следует выбрать место и указать время, когда водители чаще всего совершают в этом месте нарушения. Во избежание спама, себя следует аутентифицировать через Facebook.