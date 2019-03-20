Реформистская фракция нового созыва Рийгикогу обсудит политическую обстановку

Заседание начнется в 12 часов, после заседания фракция выступит с комментариями для общественности.

Хотя Партия реформ с существенным перевесом выиграла выборы Рийгикогу, она до сих пор остается в стороне от коалиционных переговоров, поскольку занявшая второе место Центристская партия вступила в переговоры с "Отечеством" и Консервативной народной партией (EKRE).