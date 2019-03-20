Ср, 20.03.2019
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Реформистская фракция нового созыва Рийгикогу обсудит политическую обстановку

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Reformierakonna juhatuse kogunemine.

ФОТО: Tairo Lutter

Реформистская фракция следующего созыва Рийгикогу на заседании в среду обсудит текущую политическую обстановку.

Заседание начнется в 12 часов, после заседания фракция выступит с комментариями для общественности.

Хотя Партия реформ с существенным перевесом выиграла выборы Рийгикогу, она до сих пор остается в стороне от коалиционных переговоров, поскольку занявшая второе место Центристская партия вступила в переговоры с "Отечеством" и Консервативной народной партией (EKRE).

До сих пор переговоры шли успешно.

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