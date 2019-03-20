Норвежцы обвинили российского спортсмена в трусости

Норвежский биатлонист Тарьей Бо прокомментировал нежелание россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.
«Считаю, что это проявление трусости.
Ты должен говорить не только тогда, когда берешь медали. Ты должен также осмелиться встречать критические вопросы», – рассказал Бо в эфире NRK.
Российский биатлонист Александр Логинов ответил на вопросы норвежских журналистов о своей дисквалификации за допинг.
«Я не могу дать полноценный ответ. Тем не менее, я нормальный, здравомыслящий человек. Я делал много ошибок в жизни, но во всем, что связано со спортом, я ошибок никаких не совершаю и не собираюсь совершать. Отказ от интервью на ЧМ -это для того, чтобы больше времени оставалось на восстановление перед стартами, потому что вы сами, наверное, прекрасно понимаете, что на это уходит много сил и энергии. Я думаю, что любому спортсмену вряд ли доверяют на 100%. Но я честен перед собой. Я абсолютно честен перед родителями, друзьями, они это всегда прекрасно знают, перед своей девушкой. Поэтому мне нечего скрывать», – рассказал Логинов в эфире NRK.