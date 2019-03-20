Норвежцы обвинили российского спортсмена в трусости

«Я не могу дать полноценный ответ. Тем не менее, я нормальный, здравомыслящий человек. Я делал много ошибок в жизни, но во всем, что связано со спортом, я ошибок никаких не совершаю и не собираюсь совершать. Отказ от интервью на ЧМ -это для того, чтобы больше времени оставалось на восстановление перед стартами, потому что вы сами, наверное, прекрасно понимаете, что на это уходит много сил и энергии. Я думаю, что любому спортсмену вряд ли доверяют на 100%. Но я честен перед собой. Я абсолютно честен перед родителями, друзьями, они это всегда прекрасно знают, перед своей девушкой. Поэтому мне нечего скрывать», – рассказал Логинов в эфире NRK.