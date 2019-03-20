Индекс цен производителей промышленной продукции за год вырос

В феврале на индекс по сравнению с январем сильнее среднего влияло снижение цен на снабжение электро- и теплоэнергию, а также рост цен на производство топливных масел и продуктов питания, сообщил департамент статистики.

По сравнению с февралем 2018 года на индекс сильнее среднего повлиял рост цен на снабжение электро- и теплоэнергией, производство продуктов питания и топливных масле, а также в горной промышленности. На индекс также сильнее среднего повлияло снижение цен на производство электронных приборов.

Индекс экспортных цен поднялся на 0,8 процента по сравнению с январем и на 1 процент по сравнению с февралем 2018 года.

В месячном сравнении сильнее среднего поднялись цены на нефтепродукты, напитки, изделия из резины и пластмассы, но упали цены на электроэнергию, одежду и продукцию из древесины.

Индекс импортных цен поднялся по сравнению с январем на 0,8 процента, а по сравнению с февралем 2018 года на 1,4 процента.