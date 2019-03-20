Эстонская фигуристка установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате мира

Эва-Лотта Кийбус приняла участие в соревновании фигурсток-одиночниц в короткой программе на чемпионате мира в Японии.
Выступая одной из первых, Кийбус сумела превзойти свое личное достижение в короткой программе на семь баллов, показав сумму очков 55,38. Техническую сторону программы Кийбус откатала практически безошибочно, но более высокий резльтат помешала показать погрешность при выполнении заключительного элемента: выезда с каскада прыжков.
Всего короткую программу представят 40 спортсменок. В произвольную программу попадут 24 лучших.