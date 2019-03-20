Видео: грузовик на бешеной скорости мчится по встречной полосе

Видеорегистратор микромобиля заснял, как мимо на большой скорости проезжает грузовик. Водителя грузовика абсолютно не смущает дорожная разметка, островок безопасности, а также то, что он едет по встречной полосе. На этом участке дороги в 6.30 утра были замечены и другие водители, которые очень торопились, пишет Järva Teataja.