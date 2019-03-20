Ср, 20.03.2019
"Было бы уместнее спросить, готовы ли мы к неожиданному ухудшению экономических условий". Расмус Каттай

Видео: грузовик на бешеной скорости мчится по встречной полосе

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik

На странице Facebook «Türi UudisFoto» было опублиновано снятое сегодня, 20 марта, рано утром видео, на котором запечатлено, как на шоссе Пярну-Раквере грузовик мчится по встречной полосе.

Видеорегистратор микромобиля заснял, как мимо на большой скорости проезжает грузовик. Водителя грузовика абсолютно не смущает дорожная разметка, островок безопасности, а также то, что он едет по встречной полосе. На этом участке дороги в 6.30 утра были замечены и другие водители, которые очень торопились, пишет Järva Teataja.

Стоит отметить, что максимально разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 70 км/ч. А микромобиль движется со скоростью до 45-50 км/ч.

В описании к видео автор добавил, что рано утром дорога на шоссе Пярну-Раквере была скользкой.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ