В Таллинне состоятся гастроли легендарного театра «Современник»

Спектакль поставлен по новой пьесе Александра Галина: у автора она называется «Парад». Новая работа «Современника» - это восьмая встреча театра с драматургом, которого часто называют «современным классиком». Работать с произведениями Галина – большая удача для театра. Всегда чуткий ко времени, в своей новой пьесе он затрагивает болезненные, острые вопросы, но находит для них неожиданные ответы и решения.

Поставил спектакль Сергей Газаров – актер и режиссер, за плечами которого большой опыт работы в театре и кино.

ФОТО: Афиша мероприятия.

В этом спектакле много юмора, анекдотичности и шуток на грани фола, но все настолько тонко, что нет ни намека на вульгарность. И это БРАВО режиссеру Сергею Газарову. Это блестящая работа! Настоящий профессионал и талант.

Но главное в этом спектакле не приключения пьяненького провинциального нувориша (Михаил Ефремов) в городе любви и марихуаны, а отношения отцов и детей. Как это возможно? Возможно, когда спектакль ставит прекрасный режиссер.

Герой Михаил Ефремов постепенно становится родным и понятным. Оказывается, у него есть пожилые родители, и мы видим, как его любит сын. И, главное, герой Ефремова - патриот. Да, именно так. Он любит Родину. И рождается уважение. А за уважением приходит понимание. И мы уже искренне сопереживаем тому, над кем потешались два часа. Он близок нам и дорог и понятен. И его жена (Алена Бабенко) уже не кажется нам взбалмошной, а сын (Шамиль Хаматов), оказывается, такой, что любому отцу можно пожелать. Он настоящий друг, он преданный сын, он хороший и надежный человек.

ФОТО: Афиша мероприятия.

Удивительный спектакль. Сначала мы смеялись, потом смеялись сквозь слезы, потом плакали на финальных аккордах. И мы все поняли. Да, надо просто быть людьми. Нельзя ненавидеть человека просто за то, что он не оправдал твоих ожиданий. Нам никто ничем не обязан. Мы все имеем право на существование такими, какими нас создал Бог.

На сегодняшний день билеты на этот спектакль в Москве проданы до конца 2019 года. Не исключением станет и Таллинн.