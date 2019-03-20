Региональные руководители EKRE не сильно обеспокоены отказом от обещаний

Однако член городского собрания Тарту считает, что государство все же не должно оплачивать аборты: «Молодые женщины не всегда уже созрели, чтобы принять решение о прерывании беременности».
Postimees пишет, что хотя по проходившим до сих пор коалиционным переговорам может сложиться ощущение, что меньше всех их трех переговорщиков добился самый «зеленый» их них – Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), это не особо тревожит членов этой партии. Основной приоритет – попасть в правительство.
«Нужно выбирать, или попасть в правительство, чтобы что-то сделать, или остаться в оппозиции, где можно только громко кричать», - говорит руководитель Тартуской региональной ячейки партии, набравший на парламентских выборах более 2000 голосов Индрек Сярг.
То же самое говорят и другие общавшиеся с Postimees региональные руководители: детали – деталями, главное, чтобы EKRE могла находиться у руководства страной. Поэтому они не торопятся давать оценки проходившим до сих пор переговорам. В целом все довольны, хотя, они и признают, что не очень в курсе сути переговоров.
«Но мы не вмешиваемся», - сказала Пярнумааский региональный руководитель Хелле Куллеркупп. Она входит в состав правления и знает о переговорах больше, чем рядовой член партии. Но делиться своими знаниями с журналистами она не хочет: «Нельзя раньше времени распространять предварительную информацию и чрезмерные эмоции. Пусть руководство решит, и мы сможем посмотреть, что дальше. Мы доверяем своим лидерам».
Однако официально известно, что предвыборное обещание EKRE – прекратить государственное финансирование абортов – не прошло. «От этого же в действительности не отказались, - говорит заместитель председателя Ярвамааской и Вильяндимааской региональной ячейки Арво Имси. – Договорились об увеличении консультирования (по абортам – Х.М.), так что это не нулевой результат».
С ним согласен и входящий в городское собрание Тарту Индрек Сярг: «У нас, может быть, молодые женщины не всегда уже достаточно созрели, чтобы принимать решение о прерывании беременности. Так что в любом случае хорошо, что будет сделан упор на просветительскую работу. Но я скажу так: если у нас лечение зубов не финансируется государством, почему должен финансироваться аборт?»
«В действительности это (что обещание EKRE не прошло – Х.М.) даже хорошо, поскольку иначе аборты могли бы начать делать за углом», - рассуждает заместитель председателя Пылваского отделения Юлле Йенс.
Важнейшей темой она называет человеческие ценности. И вопрос о Законе о совместном проживания, по словам Йенс, нужно решить: «Все могут жить со всеми, но нужно ли это подчеркивать и размахивать разноцветными флагами? Но все вопросы обсуждаемы! Я думаю о Законе о совместном проживании так, как я думаю, но если кто-то считает, что его нужно пропихнуть, то, что из того? Я не в правительстве, я не могу это обсуждать».
Rail Baltic как пробный камень
Важными темами главы региональных отделений партии называю еще миграционную политику, Rail Baltic и референдумы. «Главное, чтобы не отступали по вопросам миграционной политики», - считает Индрек Сярг.
Одним из самых сложным пунктов, по их оценке, будет договоренность о будущем Rail Baltic. Обещала же партия перед выборами, что, попав в правительство, они прекратят прежние проекты Rail Baltic. Но создавать новое правительство их позвала Центристская партия, входящая в верхушку которой Кадри Симсон, будучи министром экономики, вела в Эстонии проект Rail Baltic.
«Я считаю, что вопрос Rail Baltic станет моментом истины, - считает Сярг. – Я бы Rail Baltic не делал, поскольку я не вижу, какую пользу это принесет государству».
«Нам не нужно строить новую трассу, которая разрушит леса-поля, выставит людей из домов. Мы против этой дурости!» - настаивает Хелле Куллеркупп из Пярнумаа.
На вопрос, должна ли EKRE требовать за столом переговоров отмены Закона о совместном проживании, Куллеркупп отвечает, что важнее скорее вопрос референдумов: «Но важно, чтобы мы могли что-то принести. Мы же не были у руля государства и идем со своими идеями, и пытаемся с ними познакомить. Они никакие не страшные, они очень реалистичные».
Обеспокоенный взгляд с Сааремаа
Сааремааский региональный руководитель EKRE, хозяин туристического хутора Лейзи Аарне Тоомвяли из всех общавшихся с Postimees региональных руководителей партии был единственным, кто сказал, что такой ход дел ему не нравится: «Я лично считаю, что если EKRE продолжит в том же темпе – будет отказываться от своих убеждений и пожеланий избирателей – и будет сдавать позиции, то их избиратели будут, мягко говоря, разочарованы. Но я – рядовой член, может те, кто ведет переговоры, знают лучше».
На вопрос, какие пункты являются для него важнейшими, Тоомвяли прямо ответить не смог: «Важны все. И у каждой темы есть свое маленькое пространство для отступления, но сейчас кажется, что только EKRE должна отступать. Я не считаю это правильным».
Лаэнемааский региональный руководитель Харди Рехкальт не видит коалиционные переговоры в таких мрачных тонах: «Сейчас я доволен. Я не вычитал ничего, что противоречило бы моим убеждениям».
Рехкальт говорит, что пока еще нет никаких договоренностей, и он не будет проводить для себя пресловутых красных линий.
«Я думал, что дождусь окончательного результата и тогда посмотрю, что получилось, а что нет. Только тогда я сформулирую свою позицию. Сейчас, когда процесс идет, не хотелось бы впадать в эмоции».