Региональные руководители EKRE не сильно обеспокоены отказом от обещаний

Postimees пишет, что хотя по проходившим до сих пор коалиционным переговорам может сложиться ощущение, что меньше всех их трех переговорщиков добился самый «зеленый» их них – Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), это не особо тревожит членов этой партии. Основной приоритет – попасть в правительство.

«Нужно выбирать, или попасть в правительство, чтобы что-то сделать, или остаться в оппозиции, где можно только громко кричать», - говорит руководитель Тартуской региональной ячейки партии, набравший на парламентских выборах более 2000 голосов Индрек Сярг.

То же самое говорят и другие общавшиеся с Postimees региональные руководители: детали – деталями, главное, чтобы EKRE могла находиться у руководства страной. Поэтому они не торопятся давать оценки проходившим до сих пор переговорам. В целом все довольны, хотя, они и признают, что не очень в курсе сути переговоров.

«Но мы не вмешиваемся», - сказала Пярнумааский региональный руководитель Хелле Куллеркупп. Она входит в состав правления и знает о переговорах больше, чем рядовой член партии. Но делиться своими знаниями с журналистами она не хочет: «Нельзя раньше времени распространять предварительную информацию и чрезмерные эмоции. Пусть руководство решит, и мы сможем посмотреть, что дальше. Мы доверяем своим лидерам».

Однако официально известно, что предвыборное обещание EKRE – прекратить государственное финансирование абортов – не прошло. «От этого же в действительности не отказались, - говорит заместитель председателя Ярвамааской и Вильяндимааской региональной ячейки Арво Имси. – Договорились об увеличении консультирования (по абортам – Х.М.), так что это не нулевой результат».

С ним согласен и входящий в городское собрание Тарту Индрек Сярг: «У нас, может быть, молодые женщины не всегда уже достаточно созрели, чтобы принимать решение о прерывании беременности. Так что в любом случае хорошо, что будет сделан упор на просветительскую работу. Но я скажу так: если у нас лечение зубов не финансируется государством, почему должен финансироваться аборт?»

«В действительности это (что обещание EKRE не прошло – Х.М.) даже хорошо, поскольку иначе аборты могли бы начать делать за углом», - рассуждает заместитель председателя Пылваского отделения Юлле Йенс.

Важнейшей темой она называет человеческие ценности. И вопрос о Законе о совместном проживания, по словам Йенс, нужно решить: «Все могут жить со всеми, но нужно ли это подчеркивать и размахивать разноцветными флагами? Но все вопросы обсуждаемы! Я думаю о Законе о совместном проживании так, как я думаю, но если кто-то считает, что его нужно пропихнуть, то, что из того? Я не в правительстве, я не могу это обсуждать».

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