Живые фото Huawei P30 подтверждают наличие разъема для наушников

Первая фотография демонстрирует тройную основную камеру, модули которой расположены вертикально в левой верхней части задней панели, пишет ixbt.com . Под камерой находится светодиодная вспышка и лазерный помощник автофокуса.

На второй фотографии видно нижнюю панель устройства, где расположились разъемы 3,5 мм для подключения наушников, USB-C, а также решетка громкоговорителя и вырез для микрофона.