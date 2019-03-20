Ср, 20.03.2019
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Живые фото Huawei P30 подтверждают наличие разъема для наушников

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Huawei P30 Pro

ФОТО: Internet

На сайте Slashleaks опубликовали нарезку кадров из видеоролика, в котором запечатлен новый камерофон Huawei P30.

Первая фотография демонстрирует тройную основную камеру, модули которой расположены вертикально в левой верхней части задней панели, пишет ixbt.com. Под камерой находится светодиодная вспышка и лазерный помощник автофокуса.

Живые фото Huawei P30 подтверждают наличие разъема 3,5 мм
 

На второй фотографии видно нижнюю панель устройства, где расположились разъемы 3,5 мм для подключения наушников, USB-C, а также решетка громкоговорителя и вырез для микрофона.

Живые фото Huawei P30 подтверждают наличие разъема 3,5 мм
 

Еще один микрофон находится на верхней панели смартфона Huawei P30.

Живые фото Huawei P30 подтверждают наличие разъема 3,5 мм
 

Анонс Huawei P30 и Huawei P30 Pro состоится 26 марта.

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