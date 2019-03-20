Живые фото Huawei P30 подтверждают наличие разъема для наушников

На сайте Slashleaks опубликовали нарезку кадров из видеоролика, в котором запечатлен новый камерофон Huawei P30.
Первая фотография демонстрирует тройную основную камеру, модули которой расположены вертикально в левой верхней части задней панели, пишет ixbt.com. Под камерой находится светодиодная вспышка и лазерный помощник автофокуса.
На второй фотографии видно нижнюю панель устройства, где расположились разъемы 3,5 мм для подключения наушников, USB-C, а также решетка громкоговорителя и вырез для микрофона.
Еще один микрофон находится на верхней панели смартфона Huawei P30.
Анонс Huawei P30 и Huawei P30 Pro состоится 26 марта.