Новый Fiat 500 будет только электрическим

При этом в компании заявляют, что версий с двигателем внутреннего сгорания просто не будет. Глава отдела маркетинга бренда Оливье Франсуа заявил, что новый Fiat 500 будет позиционироваться как премиальная модель, пишет quto.ru. Кроме того, он назвал будущую новинку городской версией Tesla с итальянсикм духом.

При этом на прошедшем автосалоне в Женеве Fiat представил концепт Centoventi, который является прообразом следующего поколения Panda. Про будущий Fiat 500 Франсуа заявил, что он станет полной противоположностью Centoventi, серийная версия которого получит бюджетный электромотор и батарею малой емкости.

Новый 500 будет построен на полностью новой архитектуре, спроектированной специально для электрокаров. С актуальной версией 500 новинка не будет иметь ничего общего, кроме габаритов.