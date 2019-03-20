Восточно-Таллиннская центральная больница потратит шесть миллионов евро на новое оборудование

Совет Восточно-Таллиннской центральной больницы утвердил бюджет на 2019 год в размере 116,7 миллиона евро, размер инвестиций в этом году оценивается примерно в девять миллионов евро.
Важнейшими инвестициями станут ремонт отделения внутренних болезней на Рави, а также ремонт фасада стационарного корпуса Магдалены и замена окон. Кроме того, в Ярвеской клинике сестринского ухода будет построен лифт, пишет rus.err.ee.
Около 6 миллионов евро будет направлено на приобретение медицинского оборудования и развитие инфосистем, три миллиона выделяется на проекты, связанные с ремонтом и строительством, рассказала член правления больницы Керсти Рейнсалу.
В числе оборудования, которое планируется приобрести, радиологическое устройство SPET/KT, маммограф, операционные микроскопы и т.д.