Ср, 20.03.2019
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  • Союз врачей требует от Мартина Хельме извинений

Союз врачей требует от Мартина Хельме извинений

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Аборт. Иллюстративное фото.

ФОТО: AP/Scanpix

Союз врачей Эстонии считает высказывания заместителя председателя Консервативной народной партии (EKRE) Мартина Хельме в адрес врачей неподобающими и ждет от него извинений.

«Врачи помогают и дают советы людям, но должны также уважать решения пациентов. Так сложилось, что аборты — один из разделов гинекологической специальности. Обвинять гинекологов в нарушении прав человека и врачебной клятвы за то, что они делают свою работу, несправедливо и оскорбительно», - заявил Союз врачей.

Союз считает неподобающими для депутата Рийгикогу высказывания Мартина Хельме в адрес врачей, прозвучавшие во вторник по ETV, и ждет от него извинений перед гинекологами, говорится в заявлении союза врачей.

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