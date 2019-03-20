Союз врачей требует от Мартина Хельме извинений

Союз врачей Эстонии считает высказывания заместителя председателя Консервативной народной партии (EKRE) Мартина Хельме в адрес врачей неподобающими и ждет от него извинений.
«Врачи помогают и дают советы людям, но должны также уважать решения пациентов. Так сложилось, что аборты — один из разделов гинекологической специальности. Обвинять гинекологов в нарушении прав человека и врачебной клятвы за то, что они делают свою работу, несправедливо и оскорбительно», - заявил Союз врачей.
Союз считает неподобающими для депутата Рийгикогу высказывания Мартина Хельме в адрес врачей, прозвучавшие во вторник по ETV, и ждет от него извинений перед гинекологами, говорится в заявлении союза врачей.