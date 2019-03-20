Нападение на темной тропе: полиция ищет домогавшегося до женщины велосипедиста

Полицейские в течение недели несколько раз ходили с проверками на тропу здоровья, но виновника происшествия поймать пока не удалось, сообщает Sakala.

В пятницу вечером на странице в Facebook «Sind on märgatud, Viljandis» появился пост с описанием от лица анонима инцидента, который произошел во вторник на прошлой неделе около 19 часов. В сообщении говорится, что женщина совершала пробежку и двигалась со стороны Мяннимяэ. В какой-то момент ее обогнал велосипедист, который остановился на расположенной впереди горке.

Удалось дать отпор

Когда бегунья сравнялась с ним, он схватил ее и продемонстрировал желание совершить действие сексуального характера. Жертва нападения смогла оказать сопротивление и после этого нападавший сбежал с криками, что он всего лишь пошутил.

Участковый Вильяндиского полицейского отделения Меэлис Лилл сказал, что полиции известно о данном происшествии и для выяснения обстоятельств начато производство. Личность нападавшего еще не установлена.

По словам Лилла, полицейские в течение недели несколько раз ходили на тропу здоровья и пытались установить личность человека, который напугал женщину. Личность нападавшего пока не установлена, но полиция продолжает свое расследование.

«К счастью, физически женщина не пострадала, но ее испуг был настолько большим и инцидент разумеется заставляет беспокоится», - сказал Лилл, добавив, что о других подобных инцидентах в полицию не сообщали.

За последние годы в Facebook появилось несколько сообщений о подобных нападениях. В нескольких случаях в ходе полицейского расследования выяснялось, что нападения на самом деле не было или речь идет о недопониманиию

В полицию до Facebook

По словам Меэлиса Лилла, подобные страницы как «Sind on märgatud, Viljandis» для полиции не представляют проблемы, поскольку там публикуется много информация, которая на самом деле полезна, а также и сама полиция получает оттуда необходимую для работы информацию. Но вызывает беспокойство то, что информация о нападении или ином правонарушении появляется в соцсетях раньше, чем в полиции, а также там распространяется фальшивая информация и люди необоснованно пугаются.