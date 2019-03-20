Ср, 20.03.2019
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  • Галерея и фото: каким будет Дом окружающей среды в Летной гавани

Галерея и фото: каким будет Дом окружающей среды в Летной гавани

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В Летной гавани, рядом с Морским музеем, планируется строительство Дома окружающей среды, где под одной крышей будут находиться Музей эстонской природы, Министерство окружающей среды и другие госучреждения, связанные с охраной природы и окружающей среды.

Министерством окружающей среды, госпредсприятием Riigi Kinnisvara и Эстонским союзом архитекторов проведен конкурс идей, на который были представлены эскизы проектов будущего здания. Первую премию в размере 30 000 евро получили архитекторы Сийри Валльнер, Индрек Пейль, Кристель Нийсуке и Ко Ай из бюро Kavakava за эскиз под девизом Kilomeeter.

Получивший первую премию проект.

ФОТО: Keskonnaministeerium

ФОТО: Keskkonnaministeerium

Дом окружающей среды должен быть построен преимущественно из дерева, обладать нулевым энергопотреблением и решениями умного дома.

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