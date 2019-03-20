О построенном в Эстонии доме пишут иностранные СМИ

Известная за рубежом своими интересными проектами, проектирующая и строящая мини-дома эстонская фирма Kodasema разработала новый проект - Koda Floating Light, который заметили на популярном интернет-портале Inhabitat. Речь идет о маленьком, площадью чуть больше 21 м2, плавучем домике, установленном на понтонах.

Новый домик - брат-близнец сухопутного проекта KODA, также решенного в минималистском стиле, за что его очень похвалило интернет-издание.

ФОТО: Kodasema

Дом окружает приятная деревянная терраса. Кроме жилья, его можно превратить, напрмер, в маленькое плавучее кафе или даже в офис.

В отделке внутреннего пространства использованы листы фанеры. В домике высокие потолки, гостиная, кухня, спальня и маленькая ванная комната. Окна от пола до потолка добавляют в помещение света.