Ср, 20.03.2019
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Моуринью раскрыл планы на будущее

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Jose Mourinho juhendas Manchester Unitedit kaks ja pool aastat.

ФОТО: Andrew Matthews/PA Wire/PA Images/Scanpix

Португальский тренер Жозе Моуринью, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, рассказал о том, когда он планирует вернуться к тренерской деятельности.

56-летний португалец отметил, что три с половиной месяца без футбола помогли ему перезагрузиться. Моуринью планирует вернуться к работе уже в июне 2019-го. «Точно знаю, чего хочу, поэтому пришлось отклонить несколько предложений. Важно не название клуба, а его философия, методы работы. Надеюсь, получу то, что хочу» , — сказал Моуринью.

Последним местом работы португальского специалиста был английский «Манчестер Юнайтед». Моуринью возглавлял манкунианцев на протяжении двух лет с 2016 по 2018 год.

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