Моуринью раскрыл планы на будущее

Португальский тренер Жозе Моуринью, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, рассказал о том, когда он планирует вернуться к тренерской деятельности.
56-летний португалец отметил, что три с половиной месяца без футбола помогли ему перезагрузиться. Моуринью планирует вернуться к работе уже в июне 2019-го. «Точно знаю, чего хочу, поэтому пришлось отклонить несколько предложений. Важно не название клуба, а его философия, методы работы. Надеюсь, получу то, что хочу» , — сказал Моуринью.
Последним местом работы португальского специалиста был английский «Манчестер Юнайтед». Моуринью возглавлял манкунианцев на протяжении двух лет с 2016 по 2018 год.