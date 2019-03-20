Моуринью раскрыл планы на будущее

56-летний португалец отметил, что три с половиной месяца без футбола помогли ему перезагрузиться. Моуринью планирует вернуться к работе уже в июне 2019-го. «Точно знаю, чего хочу, поэтому пришлось отклонить несколько предложений. Важно не название клуба, а его философия, методы работы. Надеюсь, получу то, что хочу» , — сказал Моуринью.