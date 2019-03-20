Ректор Музыкальной академии: обвинения Хельме беспочвенны

По словам главы EMTA, где сейчас учится около 30 китайских студентов, попасть в академию крайне сложно, этот процесс требует больших усилий, а от студентов из Азии - и затрат. «Способности и навыки студентов должны соответствовать требованиям, их наличие и соответствие нормам оценивает приемная комиссия», - сказал Илья.

По его словам, в EMTA невозможно учиться, не посещая ее: постоянно проводятся индивидуальные занятия, семинары, а также регулярные экзамены и зачеты, что требует постоянного непосредственного контакта вуза со студентом. «Мы также обязаны немедленно сообщать в Департамент полиции и погранохраны об эксматрикуляции иностранного студента. За последние семь лет мы по разным причинам эксматрикулировали пятерых китайских студентов и, в соответствии с правилами, сообщили об этом в соответствующие ведомства», - сказал Илья BNS.

Чтобы поступить в EMTA, студенты должны пройти серьезные испытания. «Уровня первого класса детской музыкальной школы для этого точно недостаточно. Хотелось бы знать, на чем основана соответствующая оценка, данная господином Хельме», - отметил Илья.

Он подчеркнул, что несколько месяцев назад EMTA впервые вошла в систему оценки QS University Rankings вместе с рядом других достойных и обладающих продолжительной историей университетов, где преподаются сценические искусства. «С учетом всего этого пренебрежительная оценка академии со стороны уважаемого политика выглядит незаслуженной», - сказал Илья.