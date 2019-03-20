Рейтинг самых дорогих городов мира возглавил Париж

Эксперты издания проанализировали стоимость 150 наименований в 133 городах мира и составили рейтинг Worldwide Cost of Living Survey 2019. В частности, специалисты сравнивали цены на продукты питания, напитки, общественный транспорт, коммунальные услуги и аренду жилья. Первую строчку в рейтинге впервые заняли сразу три города: Париж, Сингапур и Гонконг, пишет turizm.ru. Примечательно, что французская столица входит в десятку самых дорогих городов с 2003 года. Стоимость 1 кг хлеба в этом городе в среднем составляет 5 евро, бутылка пива — 1,8 евро, а женская стрижка — 110 евро. В Сингапуре и Гонконге хлеб обходится дешевле: 3 и 3,50 евро соответственно.

В лидирующей десятке места в практически поровну поделены между Азией и Европой. Так, в число городов с самыми высокими ценами вошли Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген. Интересно, что в европейских городах, как правило, самые высокие расходы в категориях: домашнее хозяйство, уход за собой, отдых и развлечения. Продолжают список Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес.

Эксперты отметили резкое падение ценовых рейтингов городов с развивающейся экономикой — Стамбула, Ташкента, Москвы и Санкт-Петербурга. Причиной тому высокий уровень инфляции и девальвация местных валют. Российская столица в итоге опустилась на 16 позиций относительно 2018 года и заняла лишь 102 место. Город на Неве занял 112 место, что на 14 позиций ниже прошлогоднего результата. В число самых дешёвых городов попали Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия) и Буэнос-Айрес (Аргентина).