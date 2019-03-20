Сделка года: иностранец купил в Риге квартиру за 1,5 млн евро

Семь из двадцати самых крупных сделок по покупке квартир и помещений в прошлом году были заключены с недвижимостью в новом проекте River Breeze Residence на Кливерсале, пишет Русский TVNET со ссылкой на Dienas Bizness.
Завершая цикл публикаций о крупнейших сделках на рынке недвижимости в Риге, Юрмале и остальной Латвии, газета опубликовала данные о ста крупнейших сделках по покупке квартир и помещений, первые двадцать рассмотрев подробно.
В соответствии с этими данными, самая дорогая квартира в прошлом году сменила собственников в Риге за 1,5 млн евро, а самое дорогое нежилое помещение было продано за 1,04 млн евро.
Первое место с суммой 1,5 млн евро занимает иностранный гражданин Роберт Джейкоб Пера, который в августе прошлого года купил квартиру площадью 311,7 кв. м на улице Кугю, 28 в Риге, которую продавала фирма Klīversala. Ипотечный кредит для покупки ему не понадобился.