Неожиданный друг либералов – Яна Тоом

Оценка Тоом происходящим политическим процессам уничижительная: «В последние недели я постоянно вспоминают знаменитое высказывание Леннарта Мери о том, что это дерьмо в будущем станет нашим удобрением. У меня такое чувство, что это дерьмо никогда не станет удобрением».

- В прошлые выходные исполнилось 10 лет, как вы состоите в рядах Центристской партии. Поздравляем!

- Действительно? Я не думала об этом. Благодарю! Сегодняшние эмоции, если мы сравним их с десятилетним периодом, может быть не так важны. Есть определенное разочарование. Но это не впервые. Я сравнила бы происходящее в партии с тем, как ты пытаешься сохранить свою семью. Иногда нужно напрячься и пойти, я не знаю… к психотерапевту. Сейчас именно такой период, когда у меня такой поход к психотерапевту был бы весьма уместен.

- Те люди, которых вы встретили после собрания ведь не входят в расширенный состав правления Центристской партии?

- Да, когда я вышла из Дома Стенбока, там стояла семье Хельме без шляп. И тут Хельме радостно крикнул: «Ну, скажешь и мне в лицо, что мы – нацисты?» Я ответила, что, конечно, вы – нацисты. На что он ответил, что тогда ты – великорусский шовинист. Тогда подошли еще люди из «Отечества». Для меня это было абсурдным. Я там для них словно друг. Удивительное чувство. Но иногда такое бывает в политике.

- Как мы дошли до того момента, что Центристская партия оказалась готова отказаться от голосов русских избирателей?

- Ну, я бы это так не сказала. Поскольку, конечно, это не желание партии.

- Многие русские в партии ничего решительно не сказали. Можно предположить, что реакция больше. Почему это так?

- Это то, о чем сказал Кылварт и что действительно правда. Это плечо значительно сильнее, когда партия едина. Мы, конечно, можем расколоться. Но, кто от этого выиграет? И русские избиратели от этого не выиграют. Остаюсь при том мнении, что Раймонд отказался сейчас от красной кнопки, которая уже была в руках. Поскольку нам все это очень ясно, все это ставится на голосование в правлении. После голосуют в совете. А если он добровольно выпускает красную кнопку из рук, ну, у человека же могут быть другие мотивации.

- Этой мотивацией может быть старт предвыборной кампании председателя?

- Председателя, или попытка сыграть в Таранда на евровыборах. Какая разница?

- На этих выборах вы получили в Ида-Вирумаа на 5000 голосов меньше. Что случилось?