Неожиданный друг либералов – Яна Тоом

Яна Тоом является любимицей многих русских избирателей. Внезапно она стала и лучом надежды для большей части эстоноязычного электората и голосом разума Центристской партии. Журналисты программы «Радар», выходящей на канале Kanal2, встретились с Тоом сразу после собрания правления Центристской партии, которое в свете коалиционных переговоров был более жарким, чем когда-либо ранее. Политик рассказала о нем в свете последних событий, пишет Postimees.
Оценка Тоом происходящим политическим процессам уничижительная: «В последние недели я постоянно вспоминают знаменитое высказывание Леннарта Мери о том, что это дерьмо в будущем станет нашим удобрением. У меня такое чувство, что это дерьмо никогда не станет удобрением».
- В прошлые выходные исполнилось 10 лет, как вы состоите в рядах Центристской партии. Поздравляем!
- Действительно? Я не думала об этом. Благодарю! Сегодняшние эмоции, если мы сравним их с десятилетним периодом, может быть не так важны. Есть определенное разочарование. Но это не впервые. Я сравнила бы происходящее в партии с тем, как ты пытаешься сохранить свою семью. Иногда нужно напрячься и пойти, я не знаю… к психотерапевту. Сейчас именно такой период, когда у меня такой поход к психотерапевту был бы весьма уместен.
- Те люди, которых вы встретили после собрания ведь не входят в расширенный состав правления Центристской партии?
- Да, когда я вышла из Дома Стенбока, там стояла семье Хельме без шляп. И тут Хельме радостно крикнул: «Ну, скажешь и мне в лицо, что мы – нацисты?» Я ответила, что, конечно, вы – нацисты. На что он ответил, что тогда ты – великорусский шовинист. Тогда подошли еще люди из «Отечества». Для меня это было абсурдным. Я там для них словно друг. Удивительное чувство. Но иногда такое бывает в политике.
- Как мы дошли до того момента, что Центристская партия оказалась готова отказаться от голосов русских избирателей?
- Ну, я бы это так не сказала. Поскольку, конечно, это не желание партии.
- Многие русские в партии ничего решительно не сказали. Можно предположить, что реакция больше. Почему это так?
- Это то, о чем сказал Кылварт и что действительно правда. Это плечо значительно сильнее, когда партия едина. Мы, конечно, можем расколоться. Но, кто от этого выиграет? И русские избиратели от этого не выиграют. Остаюсь при том мнении, что Раймонд отказался сейчас от красной кнопки, которая уже была в руках. Поскольку нам все это очень ясно, все это ставится на голосование в правлении. После голосуют в совете. А если он добровольно выпускает красную кнопку из рук, ну, у человека же могут быть другие мотивации.
- Этой мотивацией может быть старт предвыборной кампании председателя?
- Председателя, или попытка сыграть в Таранда на евровыборах. Какая разница?
- На этих выборах вы получили в Ида-Вирумаа на 5000 голосов меньше. Что случилось?
- Это нельзя так сравнивать. Нужно все же смотреть на процент. Во-первых, там меньше избирателей. Я получила, не помню точно, кажется 24 процента. По процентам это второй результат по стране. Избирательная активность была маленькой. А там еще эта наша драка между собой. Это же тоже повлияло. Нарвского региона с августа не существует. Я должна была его выстраивать с нуля. И там все же очень сильный административный ресурс, который играет против нас. Плюс Стальнухин проворачивал какое-то свое дело. Все это было. Чудо, что я там что-то получила, честно говоря.
- Что вы можете сказать тем жителям Ласнамяэ, которые сейчас оскоблены политикой Центристской партии?
- Я очень хорошо их понимаю. Мне больше нечего сказать. Мне действительно очень неудобно. Я думаю, что не получила бы и тех голосов, если бы перед выборами я сказала, что на следующий день мы пойдем в коалицию с EKRE. Посмотрим, что из этого получится. Я по-прежнему считаю, что у нас на столе есть три варианта, а не один. Что у Центристской партии все же есть возможность создать коалицию с Партией реформ, или тогда уйти в оппозицию. Все три на столе и я не сказала бы сегодня, что все определенно. Еще нет. И может быть и не станет.
- Что же все-таки произошло с переговорами с Партией реформ? Спекулировали о высокомерии реформистов.
- Ну, что спекулировали. Эстонская политика очень токсичная. Я думаю, что сегодня Партия реформ была бы готова сделать определенные встречные шаги. Но в первый день после выборов такой готовности у них, конечно, не было. Конечно, задним числом я понимаю, какие ошибки я совершила лично. Об этом сказал мне и Паэт - почему мы поверили, что мы исключены. Почему я не позвонила ему в два часа ночи. Но у меня нет такого опыта. Ни у кого из нас - нынешнего правления Центристской партии – нет такого опыта, что уже ночью мы начинаем вести какие-то коалиционные переговоры. Мы были так унижены.
- Но Юри Ратас же отправил такое сообщение Марту Хельме. С вопросом: спишь?
- Знаете, я думаю, что он отправил много сообщений. Но это не очень принято, чтобы идти с такими сообщения в СМИ. Это единственное, что утекло. Я думаю, что таких «спишь было больше. Точно и еще. Я точно не знаю, но думаю, что это логично. Не может быть так, что Хельме был единственным, с кем Юри контактировал. Точно нет. Это было бы очень удивительно. Но у Хельме хватило «вежливости» отправиться с этим в газеты.
- Зачем он это сделал?
- Ну, я не знаю. Может он считает, что он такой прямолинейный парень.
Яне Тоом часто попадало от председателя EKRE Марта Хельме. Например, в ходе коалиционных переговоров Март Хельме сказал Юри Ратасу, что последний не должен позволять Яне Тоом садиться себе на голову. Кроме того, он дал понять, что Тоом могла бы вернуться в Брюссель.
Если ты находишься за столом переговоров, ты мог бы быть повежливее по отношению к своим партнерам. В этом смысле им еще нужно себя шлифовать. Но в то же время, мое любимое высказывание обо мне – это, что Яна Тоом своими синими ногтями держит Ратаса за одно место. Это совершенно ужасно. Это сказал какой-то Керсна, чья жена случайно является членом Партии реформ и депутатом парламента от реформистов. Так что, я не могу сказать, что все то свинство, которое обо мне говорят, исходит только из уст членов партии EKRE. Далеко нет.
- Какой может быть цель Юри Ратаса в привлечении EKRE? Это прямое желание сохранить место премьер-министра, или он хочет, чтобы EKRE получила правительственный опыт, а не росла дальше в оппозиции?
- Скажу честно, что в первые пару дней после того, как это начало двигаться в том направлении, у меня у самой была та же мысль. Что Юри всеми пальцами вцепился в кресло премьер-министра. В действительности он не такой человек. Скорее все же - чтобы партия осталась у власти. И поскольку сначала реформисты четко сказали, - «нет, вас там не будет» - то Юри ответил, что есть альтернативы. И просто в какой-то момент уже возникла такая ситуация, при которой больше отступать было нельзя. Поскольку слово тоже считается.
- Коалиция, политика, отношения друг с другом в большей степени возникают на доверии. Когда один из твоих партнеров передает все твои слова в СМИ, то, как ему можно доверять, как партнеру?
- А скажите мне, пожалуйста, кто те две партии в Эстонии, которые доверяют друг другу… Где они?
- На человеческом уровне?
- Нет, на человеческом уровне – fine (в порядке – ред.) Но то, что у меня нормальные отношения с Каей не означает, что у меня хорошие отношения с Михалом. Всегда возникают такие турбулентные вещи. Я понимаю, что в политике нужно быть хозяином своего слова. Но в эстонской политической культуре это не особо учитывается.
- Для многих это, конечно, невероятно, но вы стали разумом и голосом Центристской партии.
- С чего вы это взяли?
- Это ощущения людей.
- Людей? Я читала мнение Сутропа и очень злилась. Сутроп сказал, что разве Михаил Кылварт и Яна Тоом не являются нашими врагами? Человек, который годами вербально бьет меня и начал хвалить. Вдруг посмотрел в зеркало и подумал: правильно ли я поступаю? Хорошо ли, что Сутроп хвалит? Лучше бы он помалкивал.
- И все же, насколько легко или сложно было бы в такой ситуации уйти из партии?
- Это не те вещи, которые я буду обсуждать в СМИ. Прошу прощения. Такой гадости я никогда партии не сделаю. Что они таким образом будут узнавать о моих поступках. И именно теперь я осудила Раймонда. Сказала, что я прочитала в Delfi, что он сделал. Почему я должна совершать такие же глупости? Я об этом еще не думала. Хотя цифра – 10 лет – крутилась в моей голове. В какой-то момент было ощущение - может теперь хватит?
- В то же время, в передаче ПБК «Русский вопрос» вы сказали, что уйдете из партии, если Центристская партия договорится с EKRE.
- Сказала, да.
- Это будет первым шагом в тот день, когда такая коалиция будет создана?
- Коалиция еще не создана.
- Вы также сами сказали, что, может быть, EKRE будет играть до какого-то предела и тогда откажется. Таким образом, они могут еще больше увеличить свой электорат?
- Я думаю, что никто не увеличивает свой электорат за четыре года до выборов. Это просто нереально. Это краткосрочное дело. Это не может быть сейчас такой тактикой.
- Но есть еще одно объяснение. Для привлечения в коалицию EKRE неизбежно нужно от многого отказаться и стать пригодными для кабинета. Является это тем, ради чего Юри Ратас работает, создавая сейчас коалицию?
- В этом есть определенное зерно. Но другое дело, о котором сказал сидевший тут же один уважаемый эстонский политик, что это и есть наша миссия. Взять EKRE в правительство. Вот наша жаба, проглотим ее, и все будет классно. Но это проглатывание жабы мне не особо нравится. Посмотрим на это со стороны общества. Я не знаю, что сейчас больше раскалывает. Я шла сейчас из Дома Стенбока, там проходила маленькая акция протеста. Люди очень злые. Но у меня все время возникает вопрос, где вы были, когда они ходили с факелами? Где вы были?
- Когда вы вернетесь в Брюссель, какие высказыванию ждут вас в тех коридорах?
- С тем письмом Верхофстадта получилось очень и очень плохо. Масла в огонь подлил коллега Грязин, который начал Вархофстадта открыто ругать. Разослал всем представителям MEP письма. Что, конечно, дало Паэту очередную возможность ответить всем членам фракции и детально отписать, что такое EKRE. Никто не знал, теперь знают.
- Как-то возникает вопрос, что те, кто сейчас чаще всего берут слово, планируют выйти на весенние выборы как магниты для голосов. Является ли это тем местом, где многие просто используют плодородную почву, чтобы уже вести свою предвыборную пропаганду?
- Конечно. И, конечно, по сегодняшним рейтингам, больше нет надежды, что Центристская партия возьмет три мандата. Так ведь? А это означает то, что у кого-то другого может возникнуть мысль, что вдруг они возьму два с половиной. Но, кто выиграет, так это – EKRE.
- Но, как много вам самой дало бы так называемое поведение Индрека Таранда?
- Это всегда выбор. Ясно, что если бы две недели назад я сказала – все, с меня хватит. Вы – предатели и я ухожу. Созываю пресс-конференцию. Конечно, я сыграла бы в Таранда. Но эта партия, эти 10 лет – это было делом мой жизни. И я просто такого не сделаю. Скорее я останусь сидеть дома. Но как журналист я понимаю, как это делать. Выходишь из правления. Ты как белая лошадь и чистая. Окей, хорошо, ты получаешь баллы. Но выиграет ли от этого партия? Не выиграет.
- Но кто в нынешней ситуации выиграет больше всего?
- Я думаю, что именно те люди, которые отошли в сторону, наблюдают со стороны, осуждают и говорят, что неправильно то, что мы делаем. У нас 6 апреля – последний день, чтобы представить кандидатов. По сути, осталось три недели. Вся эта пена, которая взбивается сейчас вокруг. Она, конечно, добавляет кому-то баллы. А я такую возможность упустила. Я это знаю.