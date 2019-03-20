Следователи Австрии и Германии раскрыли детали допинговой аферы

Стоимость услуг Шмидта, у которого, кстати не было специального медицинского образования, составляла от 4000 до 12 000 евро. Как отметили представители полиции, на данный момент известна 21 фамилия клиентов Шмидта. Всего услугами лаборатории в Эрфурте пользовались представители пяти спортдисциплин, три из которых были зимними. Следствие установило, что кроме эстонцев, казахстанца и австрийцев, допинг употребляли и итальянцы, финны, а также представители еще нескольких стран. Пока расследование продолжается полиции Австрии и Германии не могут назвать имена клиентов лаборатории Шмидта, но, по заявлением следователей, общее число клиентов лаборатории в Эрфурте может быть трехзначным числом.