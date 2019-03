Следователи Австрии и Германии раскрыли детали допинговой аферы

Seefeld, AUSTRIA 26FEB19 Suusatamine. Suusatamise MM. Doping. Pressikonverents. Innsbrucki politsei, Austria politsei. Press conference in Seefeld. Two Estonian cross-country skiers suspected of doping. ski association press release. tl/Foto Tairo Lutter/POSTIMEES

ФОТО: TAIRO LUTTER / Postimees Grupp/Scanpix Baltics