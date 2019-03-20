Юнкер: если британский парламент не определится с Брекзитом, ситуация окажется в руках божьих

Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может попросить у Еврокомиссии отсрочки Брекзита на 2-3 месяца.

Глава Еврокомиссии предостерег от варианта, при котором стороны не смогут провести Брекзит 29 марта 2019 года, а затем, в случае предоставлению Лондону отсрочки, - за ближайшие месяцы не смогут одобрить уже подготовленный текст соглашения с ЕС.

"В таком случае мы - мне не очень нравится это говорить - окажемся, собственно, в руках божьих. Но думаю, что и у бога когда-нибудь должно закончиться терпение", - сказал Юнкер в среду в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По словам Юнкера, в ходе переговоров по Брекзиту он выяснил, что у него самого терпения много. "Я и не знал, что у меня так много терпения, как в последние недели, дни и месяцы. Но нам нужна ясность, а ответ формулирует Лондон. Мы должны определиться", - убежден глава ЕК.

По его словам, дополнительных переговоров и новых переговоров не будет, как не будет и дополнительных заверений к тем, которые уже были даны.

Телеканал Sky News ранее сообщал, что Тереза Мэй в письме попросит у ЕС перенести сроки Брекзита. По данным телеканала, премьер предложит переместить Brexit не более чем на три месяца. Телеканал CNBC со ссылкой на британский источник в Брюсселе сообщил, что письмо будет направлено до Совета ЕС, который состоится 21-22 марта.