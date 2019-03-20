Несколько месяцев спустя запускается конституционная реформа. Главная ее цель - передать часть президентских полномочий парламенту. Эта реформа, возможно, является ключевым моментом для подготовки всех законодательных аспектов, чтобы обеспечить контролируемую передачу поста новому президенту без возможных сюрпризов.

Ограниченная власть

В соответствии с изменениями в конституции, президент теряет право издавать законы, роль парламента по формированию правительства увеличивается. Тем самым у преемника Назарбаева будет меньше полномочий в случае, если он захочет создать проблемы своему предшественнику.

Также новый президент Казахстана не сможет сразу же сформировать свою команду в правительстве, а будет вынужден работать со старым кабинетом, лояльным Назарбаеву, так как теперь правительство слагает свои полномочия не перед вновь избранным президентом, а перед вновь избранной нижней палатой парламента - Мажилисом.

Кульминационным моментом этой реформы стали изменения, позволяющие первому президенту Казахстана пожизненно возглавлять Совет Безопасности "в силу его исторической миссии". В мае 2018 года парламент также принял закон, который изменил статус этого органа с консультативно-совещательного на конституционный. Таким образом, этот закон позволяет Назарбаеву сохранить свое влияние в стране и участвовать в принятии всех важных решений.

Для исключения любых вмешательств в процесс передачи власти в стране начался жесткий контроль социальных сетей. КНБ получил право блокировать интернет и средства связи при чрезвычайных ситуациях социального, природного или техногенного характера без решения суда.

Возможно, о скорой отставке догадывалась и оппозиция в лице беглого Мухтара Аблязова, бывшего банкира и критика Назарбаева. Аблязов и его движение Демократический выбор Казахстана (ДВК) начали активно использовать соцсети и выступать с речами. ДВК был быстро признан экстремистской организацией, и его сторонников начали арестовывать.

Социальные сети стали блокировать в период выступлений Аблязова. В последние годы пользователи "Фейсбука", YouTube и других социальных сетей и мессенджеров регулярно испытывали сложности с доступом к этим ресурсам. Правительство Казахстана отрицало, что соцсети блокируются, но в то же время требовало от этих ресурсов удалить либо ограничить доступ к материалам ДВК.

Известный политик

В 2017 году Касым-Жомарт Токаев переизбирается спикером сената, верхней палаты парламента. Это ключевая позиция при передаче власти в Казахстане, так как в случае отставки или неспособности президента управлять страной именно председатель сената становится исполняющим обязанности президента до проведения внеочередных выборов.

Именно поэтому Токаев, возможно, и стал преемником Нурсултана Назарбаева. Для успешного перехода необходимо, чтобы общество также поддержало преемника. А для этого его надо продвигать среди населения.

Хотя Касым-Жомарт Токаев - довольно известный политик в Казахстане, который был и министром, и премьер-министром, и представлял Казахстан на высоком посту заместителя генерального секретаря ООН, все же его должны увидеть в первую очередь как преемника Назарбаева и принять. Это возможно, только если человек находится у руля власти. Поэтому в авторитарных странах исполняющий обязанности президента обычно и есть будущий президент.

Другие кандидаты в президенты, которые часто упоминаются, уже проигрывают Токаеву. Бывший министр обороны и вице-премьер Имангали Тасмагамбетов в 2017 году был отправлен послом в Россию, что, скорее всего, означало, что он выпадает из списка возможных преемников, так как подготовка и участие в процессе передачи власти возможны только внутри страны.

Старшая дочь Назарбаева Дарига также вряд ли будет преемником своего отца, так как сам Нурсултан Назарбаев заявлял в прошлом, что "наследственность детей я не предусматриваю. Думаю, это не для нас". Передача власти дочери или зятю Тимуру Кулибаеву, мужу другой дочери, вызовет неоднозначную реакцию в стране. А это только создаст проблемы для спокойной передачи власти.

Еще один момент, который указывает, что преемником будет Касым-Жомарт Токаев, это интервью Би-би-си председателя сената летом 2018 года. Тогда он взорвал информационное пространство в Казахстане, заявив: "Я не думаю, что Назарбаев пойдет на президентские выборы [после окончания нынешнего срока] в 2020 году".

Такое заявление было сделано впервые и, скорее всего, было согласовано с самим Назарбаевым. И самое важное - такое заявление мог сделать только будущий преемник.

Сам процесс контролируемого перехода власти в Казахстане указывает на то, что в плане внешней политики и отношения с другими странами, в том числе и с Россией, вряд ли стоит ожидать серьезных изменений.

Казахстан продолжит тесное сотрудничество с Москвой, но при этом продолжит блокировать попытки усиления роли России, в частности, политической интеграции в рамках Евразийского Экономического Союза.