Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев.

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Подготовка к отставке и передаче власти в Казахстане, скорее всего, началась еще в сентябре 2016 года.

Смерть Ислама Каримова, многолетнего президента соседнего Узбекистана не могла не заставить руководство Казахстана задуматься о том, как спланировать успешный и безопасный переход власти. Ведь Нурсултан Назарбаев достигал 80-летнего возраста к концу нынешнего его президентского срока, который истекал в 2020 году.

Несмотря на шутки об эликсире молодости, уход от президентства, если не от власти как таковой, для Назарбаева неизбежно приближался.

Сразу по возвращении Назарбаева из Самарканда после похорон Каримова в Астане начались кадровые перестановки. Старшая дочь президента Дарига Назарбаева становится депутатом сената, верхней палаты парламента.

Некоторые обозреватели посчитали это знаком того, что ее выдвигают преемником Назарбаева. Однако не исключено, что это было шагом с целью предоставить ей большую безопасность и иммунитет от преследования, чтобы избежать повторения судьбы старшей дочери Каримова - Гульнары.