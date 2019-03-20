Загитова выиграла короткую программу, Кихира не справилась с нервами

В жесточайшей конкуренции проходят соревнования в женском одиночном фигурном катании. Не все могут справиться с нервами, а те, кто сумел без особых ошибок откатать короткую пpограмму заслуженно возглавляют таблицу.

Из неожиданностей можно отнести третье место казахской спортсменки Элизабет Турсынбаевой.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева расположилась на 4-м месте, чемпионка Европы Софья Самодурова – 9-я.

Японская фигуристка Рика Кихира не справилась с тройным акселем в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме. Победительница финала Гран-при сделала одинарный прыжок вместо тройного и получила за него 0 баллов.

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала прокат российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате мира в Японии.

«Зал встает. Любят Женьку и будут любить!

Чуть не хватало скорости, прилетел недокрут на каскаде, тулуп был чистый. У нее не выдающийся контент, но она для себя прокатала неплохо. Могла каскад сделать лучше.

На тренировках не срывала – но на разминке занервничала.

Но нам не надо забывать, что Женя и Алина подняли интерес к мировому женскому катанию за счет конкуренции», – сказала Тарасова.

Чемпионат мира

Сайтама, Япония

Женщины

Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) – 82,08

2. Каори Сакамото (Япония) – 76,86

3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 75,96

4. Евгения Медведева (Россия) – 74,23

5. Лим Ын Су (Южная Корея) – 72,91

6. Мэрайя Белл (США) – 71,26

7. Рика Кихира (Япония) – 70,90

8. Сатоко Мияхара (Япония) – 70,60

9. Софья Самодурова (Россия) – 70,42