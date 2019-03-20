В Эстонии обезврежена крупная наркогруппировка: девять человек предстанут перед судом

Согласно обвинению, 38-летний А.М. с весны 2015 года управлял преступной группировкой, деятельность которой была направлена на совершение наркопреступлений. Через два года, согласно обвинению, к преступной группировке присоединился и 42-летний Д.Н., который в руководстве преступной группировки занял более низшую ступень в сравнении с А.М., став так называемым бригадиром.

В соответствии с обвинением, в преступную группировку также входили 63-летний А-А. Г., 48-летний Е.Г., 42-летний В.В., 22-летний Т.Г., 35-летний В.В., 30-летний М.С., 31-летний А.И., 38-летний А.Г., 37-летний А.К. и 32-летний К.К. Всего, согласно предъявленным обвинениям, в группировку входила дюжина мужчин, трое из которых арестованы.

Госпрокурор Вахур Верте уточнил, что в отношении двух еще ведется досудебное производство: «В отношении одного подозреваемого за границей ведется производство в рамках другого уголовного дела, другой подозреваемый объявлен в международный розыск».

Пятерым из девяти подозреваемых предъявлено также обвинение в незаконном обращении наркотических веществ в большом количестве, а одному также в незаконном обращении с огнестрельным оружием и звукоглушителем.