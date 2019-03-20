У кого спросить совета, когда престарелый родственник теряет связь с реальностью?

В Нарве создаются группы поддержки для людей, которые ухаживают за родственниками, страдающими от старческого слабоумия - деменции. В этих группах люди смогут поделиться опытом и получить советы специалистов. Первая встреча показала - людей, которые нуждаются в такой помощи, в городе много.
Получить консультацию и поддержку
Во вторник в Нарвском доме попечения прошел обучающий семинар по деменции для семейных врачей и медсестер, который провели невролог Катрин Пыльд и психиатр Катрин Каарма из Вильяндиской больницы. А после этого врачи и представители некоммерческой организации “Жизнь с деменцией” пригласили на организационное собрание тех, кто ухаживает за своими престарелыми родственниками. Собралось более 30 человек, что немало удивило организаторов. Чтобы поговорить с каждым, пришлось даже разделять пришедших на три отдельные группы.
Андрей Антонов, городской врач и член горуправы Нарвы, выступил волонтером в проекте по созданию групп поддержки. С проблемой деменции от столкнулся лично, когда ухаживал за своей престарелой матерью. В такой ситуации, говорит Андрей Антонов, дети становятся родителями для своих родителей.
На собрании организаторы постарались определить круг проблем тех людей, которые ухаживают за своими больными родственниками. Теперь организаторы составят план работы и будут периодически собирать людей для общения в группах поддержки.
“Министерство социальных дел финансово поддерживает Вильяндискую больницу, которая признана центром компетенции по вопросам деменции, - рассказал городской врач. - Эта больница получила целевое финансирование, и теперь при помощи Тартуской высшей медицинской школы создаются такие группы поддержки для родственников”.
Другой организатор встречи Кади Неубауэр рассказала, что в проекте по созданию групп поддержки участвует также таллиннская больница Диакония, а организует группы НКО “Жизнь с деменцией”. В разных городах Эстонии сейчас работает 17 таких групп. По словам Андрея Антонова, нарвские группы будут первыми, рассчитанными на общение на русском языке.
Кади Неубауэр отмечает, что помимо решения конкретных проблем для больных и их родственников важно и просто живое общение. В Таллинне и Сауэ в рамках проекта работают даже специальные кафе для людей с деменцией, где о проблемах вообще не говорят - только устраивают выставки и чаепития.
“Важно, чтобы участники чувствовали себя нормальными людьми. Если есть диагноз - это еще не значит, что всё плохо”, - говорит Кади Неубауэр.
Проблем много, и они разные
Нарвитяне, собравшиеся на встречу, рассказывали о самых разных проблемах, с которыми они сталкиваются. Зачастую за престарелыми с деменцией ухаживают их супруги - такие же престарелые. Им тяжело не только эмоционально, но и физически, особенно если больной - лежачий. В этой ситуации помощь социальных служб и отдых требуется не только человеку с деменцией, но и его родственникам.
Некоторые участники встречи говорили, что пришли скорее послушать врачей, чтобы понять, как вести себя со своим больным родственником. На встрече они могли получить справочные материалы о деменции. Некоторые пожилые люди пришли “в профилактических целях” - сами они были в здравом уме, но хотели узнать побольше о старческом слабоумии и о том, как его избежать. Но, пожалуй, больше всего собравшиеся на встречу нуждались в консультации специалистов по своим конкретным проблемам.
Андрей Антонов согласен, что многие пришли на встречу, чтобы проконсультироваться.
“И людям нужно было просто выговориться, - добавляет он. - Это нормальная реакция. Через месяц мы их соберем. Десять, может быть пятнадцать человек я себе наберу, Татьяна Стольфат (руководитель Дома попечения - прим. ред.) тоже соберет группы, и может быть, кого-то еще сможем взять себе в подмогу. Ведь с нашей стороны это чисто волонтерская работа - без зарплаты и в нерабочее время”.
Кади Неубауэр впервые видит, что на встречу по деменции пришло так много людей. Теперь, считает она, нужно подумать, чтобы организовать в Нарве, например, две группы - одну на Раху, одну на Кренэнхольми - ведь многие пожилые люди стараются очень далеко от дома не отходить.
Профилактика: музыка, танцы и умственный труд
По словам городского врача Андрея Антонова, деменция - очень распространенная проблема людей старше 65 лет. И справиться с физиологической перестройкой мозга медицина не в состоянии.
Психиатр Катрин Каарма рассказывает, что у медиков нет и совершенно точного понимания, почему наступает деменция, и как ее избежать. Но опыт показывает - насколько долго человек сохраняет ясность ума, зависит от его образа жизни и образования. Так, у людей умственного труда такое расстройство встречается реже.
В качестве профилактики Катрин Каарма рекомендует пожилым людям… музыку и танцы - это и эмоциональная нагрузка, и физическая, и даже умственная, когда человек заучивает новые произведения.
“Если играли на каком-то инструменте в молодости, попробуйте снова”, - советует врач.
Совет можно спросить и по телефону
НКО “Жизнь с деменцией” три года назад основали люди, которые сами столкнулись с проблемами, ухаживая за пожилыми родственниками. Сейчас к организации присоединилось много и других родственников больных, и специалистов - врачей и социальных работников.
В организации действует номер телефона, по которому можно получить консультацию: номер 6 446 440 работает с 12 до 16 часов по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам, а также с 16 до 20 часов по средам.
Вопрос можно задать также по электронной почте info@eludementsusega.ee
Дополнительную информацию можно получить на сайте НКО “Жизнь с деменцией” eludementsusega.ee
Кади Неубауэр отмечает, что среди специалистов на инфолинии - физиотерапевт, социальный работник, родственник больного деменцией с большим собственным опытом. Если консультант не сможет сразу ответить на вопрос, он уточнит детали у других специалистов и перезвонит позже.