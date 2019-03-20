У кого спросить совета, когда престарелый родственник теряет связь с реальностью?

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Во вторник в Нарвском доме попечения прошел обучающий семинар по деменции для семейных врачей и медсестер, который провели невролог Катрин Пыльд и психиатр Катрин Каарма из Вильяндиской больницы. А после этого врачи и представители некоммерческой организации “Жизнь с деменцией” пригласили на организационное собрание тех, кто ухаживает за своими престарелыми родственниками. Собралось более 30 человек, что немало удивило организаторов. Чтобы поговорить с каждым, пришлось даже разделять пришедших на три отдельные группы.

Андрей Антонов, городской врач и член горуправы Нарвы, выступил волонтером в проекте по созданию групп поддержки. С проблемой деменции от столкнулся лично, когда ухаживал за своей престарелой матерью. В такой ситуации, говорит Андрей Антонов, дети становятся родителями для своих родителей.

На собрании организаторы постарались определить круг проблем тех людей, которые ухаживают за своими больными родственниками. Теперь организаторы составят план работы и будут периодически собирать людей для общения в группах поддержки.

“Министерство социальных дел финансово поддерживает Вильяндискую больницу, которая признана центром компетенции по вопросам деменции, - рассказал городской врач. - Эта больница получила целевое финансирование, и теперь при помощи Тартуской высшей медицинской школы создаются такие группы поддержки для родственников”.

Другой организатор встречи Кади Неубауэр рассказала, что в проекте по созданию групп поддержки участвует также таллиннская больница Диакония, а организует группы НКО “Жизнь с деменцией”. В разных городах Эстонии сейчас работает 17 таких групп. По словам Андрея Антонова, нарвские группы будут первыми, рассчитанными на общение на русском языке.

Кади Неубауэр отмечает, что помимо решения конкретных проблем для больных и их родственников важно и просто живое общение. В Таллинне и Сауэ в рамках проекта работают даже специальные кафе для людей с деменцией, где о проблемах вообще не говорят - только устраивают выставки и чаепития.

“Важно, чтобы участники чувствовали себя нормальными людьми. Если есть диагноз - это еще не значит, что всё плохо”, - говорит Кади Неубауэр.

Проблем много, и они разные

Нарвитяне, собравшиеся на встречу, рассказывали о самых разных проблемах, с которыми они сталкиваются. Зачастую за престарелыми с деменцией ухаживают их супруги - такие же престарелые. Им тяжело не только эмоционально, но и физически, особенно если больной - лежачий. В этой ситуации помощь социальных служб и отдых требуется не только человеку с деменцией, но и его родственникам.