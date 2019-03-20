Ср, 20.03.2019
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Раскрыто назначение российских скрытных субмарин

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Подводная лодка. Иллюстративное фото.

ФОТО: DMITRY BARINOV/AFP

Малозаметные неатомные подводные лодки будут полезны для задач, решение которых требует особой малошумности, заявил бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

«Такие лодки очень перспективны и крайне необходимы для подводников. У них появятся новые задачи. Сейчас они защищают районы нахождения атомных подлодок, а смогут выполнять задачи у побережья противника, на выходах подводных сил из баз противника и прочие задачи, применимые к атомоходам. И там, где атомная подлодка может оказаться слишком громкой, дизельная будет действовать абсолютно бесшумно», — пояснил эксперт.

По его мнению, дальнейшее развитие российского флота предполагает совершенствование оружия, снижение шумности субмарин, получение аппаратуры обнаружения подводных лодок по неакустическим признакам и совершенствование средств спасения, пишет lenta.ru.

В марте стало известно, что российские предприятия из-за нехватки финансирования в последние полтора года приостановили создание воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ), предназначенной для перспективных малошумных дизель-электрических подводных лодок.

Осенью прошлого года сообщалось, что спустя 18 лет после катастрофы атомной подлодки К-141 «Курск» российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин.

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