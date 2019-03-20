Раскрыто назначение российских скрытных субмарин

«Такие лодки очень перспективны и крайне необходимы для подводников. У них появятся новые задачи. Сейчас они защищают районы нахождения атомных подлодок, а смогут выполнять задачи у побережья противника, на выходах подводных сил из баз противника и прочие задачи, применимые к атомоходам. И там, где атомная подлодка может оказаться слишком громкой, дизельная будет действовать абсолютно бесшумно», — пояснил эксперт.