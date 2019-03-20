Картина дня: скандальные высказывания Хельме, приемник Назарбаева и подготовка к кризисам

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Партия EKRE запустила кампанию «Эстония эстонцев»
За два дня кампанию Kõigi Eesti («Общая Эстония») в социальных сетях поддержали почти 25 000 человек, добавив к фото профиля сердечко. Авторы идеи назвали себя группой небезразличных жителей страны, среди которых есть и эстонцы, и русские, и представители других национальностей. В свою очередь Консервативная народная партия Эстонии запустила собственную кампанию «Эстония эстонцев», посчитав, что претензии первых адресованы персонально им. Читать далее...
Союз врачей требует от Мартина Хельме извинений
«Врачи помогают и дают советы людям, но должны также уважать решения пациентов. Так сложилось, что аборты — один из разделов гинекологической специальности. Обвинять гинекологов в нарушении прав человека и врачебной клятвы за то, что они делают свою работу, несправедливо и оскорбительно», - заявил Союз врачей. Читать далее...
Ректор Музыкальной академии: обвинения Хельме беспочвенны
Если председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил во вторник, обсуждая миграционную политику, что Эстонская академия музыки и театра (EMTA) годами принимает китайских студентов с крайне низкими художественными способностями, и назвал вуз «миграционным насосом», то, по словам ректора EMTA Ивара Илья, эти утверждения являются беспочвенными и вызывают недоумение. Читать далее...
Касым-Жомарт Токаев принял присягу
Исполняющий обязанности президента Казахстана до выборов 2020 года Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и предложил переименовать столицу Астану в Нурсултан - в честь сложившего свои полномочия накануне Нурсултана Назарбаева. Читать далее...
В Таллинне снова активизировались торговцы кастрюлями
Таллиннская муниципальная полиция снова получает сообщения о том, что по городу ходят люди, предлагающие купить посуду. Если в прошлом году стратегия продавцов кастрюль была крайне агрессивной и товар в торговых центрах против воли людей бросали в багажники их автомобилей, то теперь подход торговцев, скорее, джентльменский. Читать далее...
Популярность Партии реформ продолжает расти
Популярность Партии реформ резко выросла после выборов, сообщается в исследовании Norstat по заказу «Института общественных исследований». Если на выборах Партия реформ уверенно победила, набрав 28,9% голосов, то теперь их поддерживают 31,1% избирателей. В то же время, популярность Центристской партии с набранных на выборах 23,1% упала до 21,3 процента, и тем самым разрыв с Партией реформ составил уже около 10%. Читать далее...
Неожиданный друг либералов – Яна Тоом
Яна Тоом является любимицей многих русских избирателей. Внезапно она стала и лучом надежды для большей части эстоноязычного электората и голосом разума Центристской партии. Журналисты программы «Радар», выходящей на канале Kanal2, встретились с Тоом сразу после собрания правления Центристской партии, которое в свете коалиционных переговоров был более жарким, чем когда-либо ранее. Политик рассказала о нем в свете последних событий.
«Есть определенное разочарование. Я бы сравнила происходящее в партии с тем, как ты пытаешься сохранить семью. Иногда нужно напрячься и пойти… к психотерапевту. Сейчас именно такой период, когда у меня такой поход к психотерапевту был бы весьма уместен», - призналась Яна Тоом. Читать далее...
Читательница: из-за неудачной операции я едва не рассталась с жизнью
В редакцию Rus.Postimees обратилась Раиса Гутниченко, по словам которой, из-за ошибки хирурга Ляэне-Таллиннской центральной больницы она едва не умерла. Читать далее...
Полиция просит жителей Эстонии помочь поймать опасных водителей
Вчера, 19 марта, Департамент полиции и погранохраны открыл страницу www.liiklustalgud.ee, на которой до воскресенья, 24 марта, можно отметить места, где чаще всего нарушается скоростной режим. В день проведения дорожной толоки, 3 апреля, в течение 24 часов полицейские будут проверять поведение водителей в отмеченных на карте местах. Читать далее...
Для жителей Эстонии составили инструкции по подготовке к кризисам
Министерство внутренних дел представило сегодня общественности справочник и веб-сайт www.kriis.ee, на котором собраны инструкции на эстонском, русском и английском языках, рассказывающие, как справляться с различными кризисными ситуациями. Инструкции составлены рабочей группой по защите населения Государственной канцелярии, в которую вошли эксперты из более чем 20 организаций. Читать далее...
Видео: грузовик на бешеной скорости мчится по встречной полосе
На странице Facebook «Türi UudisFoto» было опубликовано снятое сегодня, 20 марта, рано утром видео, на котором запечатлено, как на шоссе Пярну-Раквере грузовик мчится по встречной полосе. Смотрите видео здесь.
Нападение на темной тропе: полиция ищет домогавшегося женщины велосипедиста
Неделю назад вечером во время тренировки на тропе здоровья в Вильянди на женщину напал мужчина. Полиция занимается расследованием этого инцидента. Читать далее...
В Эстонии обезврежена крупная наркогруппировка: девять человек предстанут перед судом
Госпрокуратура отправила в суд уголовное дело, в котором обвиняют девятерых мужчин в формировании преступной группировки с целью совершения наркопреступлений. Читать далее...