Картина дня: скандальные высказывания Хельме, приемник Назарбаева и подготовка к кризисам

Партия EKRE запустила кампанию «Эстония эстонцев»

За два дня кампанию Kõigi Eesti («Общая Эстония») в социальных сетях поддержали почти 25 000 человек, добавив к фото профиля сердечко. Авторы идеи назвали себя группой небезразличных жителей страны, среди которых есть и эстонцы, и русские, и представители других национальностей. В свою очередь Консервативная народная партия Эстонии запустила собственную кампанию «Эстония эстонцев», посчитав, что претензии первых адресованы персонально им. Читать далее...

Союз врачей требует от Мартина Хельме извинений

«Врачи помогают и дают советы людям, но должны также уважать решения пациентов. Так сложилось, что аборты — один из разделов гинекологической специальности. Обвинять гинекологов в нарушении прав человека и врачебной клятвы за то, что они делают свою работу, несправедливо и оскорбительно», - заявил Союз врачей. Читать далее...

Ректор Музыкальной академии: обвинения Хельме беспочвенны

Если председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил во вторник, обсуждая миграционную политику, что Эстонская академия музыки и театра (EMTA) годами принимает китайских студентов с крайне низкими художественными способностями, и назвал вуз «миграционным насосом», то, по словам ректора EMTA Ивара Илья, эти утверждения являются беспочвенными и вызывают недоумение. Читать далее...

Касым-Жомарт Токаев принял присягу

Исполняющий обязанности президента Казахстана до выборов 2020 года Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и предложил переименовать столицу Астану в Нурсултан - в честь сложившего свои полномочия накануне Нурсултана Назарбаева. Читать далее...

В Таллинне снова активизировались торговцы кастрюлями

Таллиннская муниципальная полиция снова получает сообщения о том, что по городу ходят люди, предлагающие купить посуду. Если в прошлом году стратегия продавцов кастрюль была крайне агрессивной и товар в торговых центрах против воли людей бросали в багажники их автомобилей, то теперь подход торговцев, скорее, джентльменский. Читать далее...

Популярность Партии реформ продолжает расти

Популярность Партии реформ резко выросла после выборов, сообщается в исследовании Norstat по заказу «Института общественных исследований». Если на выборах Партия реформ уверенно победила, набрав 28,9% голосов, то теперь их поддерживают 31,1% избирателей. В то же время, популярность Центристской партии с набранных на выборах 23,1% упала до 21,3 процента, и тем самым разрыв с Партией реформ составил уже около 10%. Читать далее...

Неожиданный друг либералов – Яна Тоом

Яна Тоом является любимицей многих русских избирателей. Внезапно она стала и лучом надежды для большей части эстоноязычного электората и голосом разума Центристской партии. Журналисты программы «Радар», выходящей на канале Kanal2, встретились с Тоом сразу после собрания правления Центристской партии, которое в свете коалиционных переговоров был более жарким, чем когда-либо ранее. Политик рассказала о нем в свете последних событий.