Дигирегистратура может лишить возможности быстро попасть на прием к врачу

«К сожалению, наша дигирегистратура не позволяет освободить направление из-под брони, это можно сделать, только позвонив по номеру телефона обычной регистратуры, - сказала специалист по связям с общественностью больницы Лийза Суба. – Поскольку по вечерам и в выходные регистратура больницы закрыта, то действительно, к сожалению, могут возникать ситуации, когда направление невозможно освободить немедленно».

Суба добавила, что эта проблема будет решена, когда начнет работать общереспубликанская дигирегистратура, к которой Ляэне-Таллиннская центральная больница планирует присоединиться летом: «В общереспубликанской регистратуре пациенту будет намного удобнее бронировать, менять и аннулировать время приема, и таких проблем, как описали вы, больше возникать не должно».

Аналогичная проблема может возникнуть и в Ида-Вируской центральной больнице, однако руководитель по связям с общественностью больницы Юло Велдре сказал, что сейчас это особых проблем не доставляет: «У нас дигирегистратурой пользуются мало, и чаще - для того, чтобы забронировать время к гинекологу или дерматологу, к которым направление не нужно. В любом случае, наш главный специалист по обслуживанию клиентов сказал, что жалоб по этому поводу не поступало».

Он также уточнил, что скоро эта проблема все равно будет решена именно с приходом общегосударственной дигирегистратуры.

В крупных больницах все в порядке

К счастью, в крупных больницах этой проблемы нет уже сейчас. Руководитель по обслуживанию клиентов Ида-Таллиннской центральной больницы Леа Карик сказала, что в этой больнице пациент сам на портале iPatsient может аннулировать время своего приема и освободить направление, которое сразу можно использовать для нового бронирования: «У нас есть единственное требование: чтобы пациент аннулировал прием и сообщал об этом как минимум за 24 часа до приема в рабочий день, что позволило бы другому пациенту воспользоваться освободившимся временем. Если пациент в выходные аннулирует прием, который назначен, например, на утро понедельника, то, к сожалению, найти нового пациента мы не успеваем и это время пропадает, хотя очереди к врачам-специалистам очень длинные».

Специалист коммуникационного бюро Клиники Тартуского университета Хелен Каю сказала, что у пациентов этого медицинского учреждения есть три возможности аннулировать бронь и освободить свое направление:

Портал пациентов клиники https://epatsient.kliinikum.ee, на который можно попасть через ИД-карту или Mobiil-ID – там бронь можно аннулировать немедленно.

Можно позвонить по номерам телефонов 731 9100 (в рабочее время) или 731 9099 (автоответчик).

А еще можно заполнить форму заявления «Aja tühistamine KODULEHELT» на сайте клиники https://www.kliinikum.ee (тут ИД-карта или mobiil-ID не нужны).

«Первый вариант, то есть портал пациентов работает круглосуточно. В случае телефонов и заявления нужно учесть, что в нерабочее время бронь будет снята в течение следующего рабочего дня. И во всех случаях нужно учитывать, что бронь нужно аннулировать как минимум за 24 часа до назначенного времени», - сказала Каю.

От Северо-Эстонской региональной больницы ответа мы так и не дождались, но опыт использования тамошней дигирегистратуры показывает, что аннулировать время приема пациент может самостоятельно, кроме того, это первая больница в Эстонии, которая уже присоединились к общереспубликанской дигитальной регистратуре.