Дигирегистратура может лишить возможности быстро попасть на прием к врачу

Дигитальные регистратуры призваны облегчить процесс поиска свободного номерка к врачу-специалисту, и во многих случаях они действительно являются большими помощниками. Однако отсутствие единой системы или частичное ее внедрение, может поставить пациента в ситуацию, когда есть номерок к отличному доктору, но записаться к нему невозможно: дигирегистратура не позволяет.
Наш читатель Владимир столкнулся с интересной проблемой. Имея на руках направление к кардиологу, он обзвонил все таллиннские больницы в поисках номерка к искомому специалисту. Везде сообщили, что на данный момент номерков нет, звоните или следите за дигирегистратурой, возможно, скоро что-то появится – на конец мая-начало июня. Повезло только в Ляэне-Таллиннской центральной больнице, где у врача нужной специализации оказалось свободное время на самый конец месяца (поиск начался в начале марта).
Ваше направление арестовано
Пациент забронировал время и стал ждать своего часа, стараясь особо себя не перенапрягать, поскольку даже семейный врач поставил его состоянию не самую высокую оценку, выдав заодно и направление в отделение неотложной помощи, если в процессе ожидания станет хуже.
На этой неделе, решив посмотреть, что происходит в дигирегистратурах других больниц, он обнаружил чудо: видимо, кто-то отказался от приема к светилу кардиологии и уже послезавтра можно было попасть к отличному специалисту. Владимир бросился бронировать время, но оказалось, что из-за первой брони его направление, скажем так, попало под арест. Он кинулся в дигирегистратуру Ляэне-Таллиннской центральной больницы, но та упорно показывала, что никаких броней у него нет, а значит аннулировать прием и тем самым освободить направление он не может. Часы показывали 19.00, к этому времени живая регистратура уже закончила работу, и пришлось ждать утра. Понятно, что до утра номерок к признанному доктору невостребованным не остался: его тут же забронировал кто-то более удачливый.
Утром Владимир позвонил в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу и попросил нажать на какую-то кнопку, чтобы его время приема начало отражаться в дигирегистратуре и в случае повторного чуда он мог воспользоваться правом выбрать другого врача в другой больнице. Однако ему объяснили, что их система такого, увы, сделать не позволяет. «Да, это наша ИТ-проблема. Мы можем только аннулировать ваш визит, а сделать так, чтобы это могли сделать вы сами, мы не можем. Поэтому ваше направление будет «арестовано» до тех пор, пока вы вообще не откажетесь от бронирования».
«Вот интересная ситуация. Я понимаю, что арестом направлений решают проблему, когда люди с одним направлением бронируют время в разных больницах, а потом не отменяют другие брони и время приема пропадает. Я с этим согласен. Я понимаю, что эту часть обещанной общей государственной дигирегистратуры уже внедрили по всей стране и во всех больницах. Но почему в одной больнице отменить бронь можно, не выходя из дома, в любое время суток, а в другой возникают такие проблемы?» - задался вопросом возмущенный Владимир.
Недоработки, которые будут исправлены. Потом
Для начала мы обратились в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу, чтобы узнать – это особенность дигирегистратуры именно этого медицинского учреждения или так теперь стало везде.
«К сожалению, наша дигирегистратура не позволяет освободить направление из-под брони, это можно сделать, только позвонив по номеру телефона обычной регистратуры, - сказала специалист по связям с общественностью больницы Лийза Суба. – Поскольку по вечерам и в выходные регистратура больницы закрыта, то действительно, к сожалению, могут возникать ситуации, когда направление невозможно освободить немедленно».
Суба добавила, что эта проблема будет решена, когда начнет работать общереспубликанская дигирегистратура, к которой Ляэне-Таллиннская центральная больница планирует присоединиться летом: «В общереспубликанской регистратуре пациенту будет намного удобнее бронировать, менять и аннулировать время приема, и таких проблем, как описали вы, больше возникать не должно».
Аналогичная проблема может возникнуть и в Ида-Вируской центральной больнице, однако руководитель по связям с общественностью больницы Юло Велдре сказал, что сейчас это особых проблем не доставляет: «У нас дигирегистратурой пользуются мало, и чаще - для того, чтобы забронировать время к гинекологу или дерматологу, к которым направление не нужно. В любом случае, наш главный специалист по обслуживанию клиентов сказал, что жалоб по этому поводу не поступало».
Он также уточнил, что скоро эта проблема все равно будет решена именно с приходом общегосударственной дигирегистратуры.
В крупных больницах все в порядке
К счастью, в крупных больницах этой проблемы нет уже сейчас. Руководитель по обслуживанию клиентов Ида-Таллиннской центральной больницы Леа Карик сказала, что в этой больнице пациент сам на портале iPatsient может аннулировать время своего приема и освободить направление, которое сразу можно использовать для нового бронирования: «У нас есть единственное требование: чтобы пациент аннулировал прием и сообщал об этом как минимум за 24 часа до приема в рабочий день, что позволило бы другому пациенту воспользоваться освободившимся временем. Если пациент в выходные аннулирует прием, который назначен, например, на утро понедельника, то, к сожалению, найти нового пациента мы не успеваем и это время пропадает, хотя очереди к врачам-специалистам очень длинные».
Специалист коммуникационного бюро Клиники Тартуского университета Хелен Каю сказала, что у пациентов этого медицинского учреждения есть три возможности аннулировать бронь и освободить свое направление:
- Портал пациентов клиники https://epatsient.kliinikum.ee, на который можно попасть через ИД-карту или Mobiil-ID – там бронь можно аннулировать немедленно.
- Можно позвонить по номерам телефонов 731 9100 (в рабочее время) или 731 9099 (автоответчик).
- А еще можно заполнить форму заявления «Aja tühistamine KODULEHELT» на сайте клиники https://www.kliinikum.ee (тут ИД-карта или mobiil-ID не нужны).
«Первый вариант, то есть портал пациентов работает круглосуточно. В случае телефонов и заявления нужно учесть, что в нерабочее время бронь будет снята в течение следующего рабочего дня. И во всех случаях нужно учитывать, что бронь нужно аннулировать как минимум за 24 часа до назначенного времени», - сказала Каю.
От Северо-Эстонской региональной больницы ответа мы так и не дождались, но опыт использования тамошней дигирегистратуры показывает, что аннулировать время приема пациент может самостоятельно, кроме того, это первая больница в Эстонии, которая уже присоединились к общереспубликанской дигитальной регистратуре.
Причина всех этих различий проста: до сих пор медицинские учреждения пользовались разными программами дигитальных регистратур. Более состоятельные больницы могли позволить себе более навороченные и удобные программы, больницы победнее пользовались более простым программным обеспечением и не вкладывали деньги в его усовершенствование. Теперь никто ничего не развивает, поскольку все ждут перехода на государственную дигирегистратуру, которая будет и современной, и умной. Но происходить это будет постепенно, в течение года. Поэтому нужно помнить, что подобные ситуации могут возникать: правда, к счастью, не во всех больницах.