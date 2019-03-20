Фото: эксклюзивная квартира в доме "Черный лебедь" в центре Таллинна

Из окон этой удивительно гармоничной, недавно поступившей в продажу квартиры открываются чудесные виды на ресторан Mon Repos и парк Кадриорг.
Двухкомнатная квартира площадью 70,6 м2 находится на третьем этаже трехэтажного дома постройки 2012 года, известного под названием "Черный лебедь", возведенного на месте некогда популярного кафе по проекту архитектора Энна Раясаара.
Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, спальни, санузла с баней и прихожей. В комнатах на полу натуральный паркет. В ванной комнате - плитка и пол с подогревом.
В цену квартиры входит: хорошая кухонная мебель со встроенной техникой, мебель в ванной комнате, шкафы-купе шкафы в коридоре и спальне. Остальная мебель - по договоренности.
Окна квартиры выходят во двор на солнечную сторону, поэтому в квартире очень тихо и тепло.
К цене квартиры добавляются:
• стоимость кладовки - 5000€ ( на нулевом этаже , площадь 2,5м²);
• стоимость парковочного места - 14500€ (в отапливаемом гараже, площадь 14,6м²).
С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.