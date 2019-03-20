Фото: эксклюзивная квартира в доме "Черный лебедь" в центре Таллинна

Двухкомнатная квартира площадью 70,6 м2 находится на третьем этаже трехэтажного дома постройки 2012 года, известного под названием "Черный лебедь", возведенного на месте некогда популярного кафе по проекту архитектора Энна Раясаара.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, спальни, санузла с баней и прихожей. В комнатах на полу натуральный паркет. В ванной комнате - плитка и пол с подогревом.

ФОТО: KV.EE

В цену квартиры входит: хорошая кухонная мебель со встроенной техникой, мебель в ванной комнате, шкафы-купе шкафы в коридоре и спальне. Остальная мебель - по договоренности.

ФОТО: KV.EE

Окна квартиры выходят во двор на солнечную сторону, поэтому в квартире очень тихо и тепло.

К цене квартиры добавляются:

• стоимость кладовки - 5000€ ( на нулевом этаже , площадь 2,5м²);

• стоимость парковочного места - 14500€ (в отапливаемом гараже, площадь 14,6м²).