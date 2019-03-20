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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2004-й

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2004-й

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

В 2004-м году был построен парк ветрогенераторов Пакри в Палдиски. Проектировщик, поставщик, генеральный подрядчик строительства: Nordex Energy GmbH. Строительство: Skanska EMV AS, 2004.

ФОТО: In Nomine

Всего в парке ветрогенераторов Пакри насчитывается восемь электрогенераторов мощностью 2,3 МВт, а годовой объем вырабатываемой энергии - около 47 ГВт/ч, что составляло около 1% от потребляемой в то время в Эстонии электроэнергии и  покрыло потребности в электроэнергии примерно 10 000 домашних хозяйств. Во время строительства это был самый большой парк ветрогенераторов в Эстонии. В 2013 году была построена вторая очередь парка ветрогенераторов Пакри. 

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