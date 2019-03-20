Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2004-й

Всего в парке ветрогенераторов Пакри насчитывается восемь электрогенераторов мощностью 2,3 МВт, а годовой объем вырабатываемой энергии - около 47 ГВт/ч, что составляло около 1% от потребляемой в то время в Эстонии электроэнергии и покрыло потребности в электроэнергии примерно 10 000 домашних хозяйств. Во время строительства это был самый большой парк ветрогенераторов в Эстонии. В 2013 году была построена вторая очередь парка ветрогенераторов Пакри.