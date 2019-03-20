Новорожденный прожил всего один час: родители намерены добиться правды в окружном суде

Пярнуский уездный суд счел, что сотрудники больницы отчасти виновны в смерти младенца, рожденного в августе 2015 года, и назначил сумму компенсации нематериального ущерба в размере 50 000 евро.

По оценке суда, сотрудники больницы нарушили должностные обязанности своими действиями или бездействием. Отчасти вина возлагается и на мать, которая, как утверждается, недостаточно сотрудничала с врачами.

Предъявленные больнице обвинения подкрепляет и аудит экспертной комиссии Министерства социальных дел по качеству услуг здравоохранения, который выявил ошибки и упущения как при наблюдении беременности, так и при оказании помощи при родах.

По мнению Пярнуской больницы, экспертная оценка не имеет веса, они настаивают: ошибок не было. По словам пресс-секретаря суда Аннели Вилу, представители больницы ходатайствуют в окружном суде о полной отмене решения уездного суда и желают, чтобы дело вернули в суд первой степени для нового рассмотрения.

Противная сторона ходатайствует в уездном суде о частичной отмене приговора. Во-первых, родители не согласны с тем, что суд усмотрел частичную вину матери в смерти ребенка, вследствие чего требование компенсации нематериального ущерба удовлетворено не в полном размере. В отношении младенца, прожившего всего один час, требование полностью не удовлетворили, поскольку сочли, что маленький Хенри ничего не чувствовал.

Мы должны идти дальше, у нас есть экспертиза, у них - сфабрикованные документы и круговая порука. Кайли

Кроме того, Марек и Кайли не согласны с тем, что их обязали взять на себя часть судебных расходов на производство. Родители считают, что издержки в полном объеме должна понести Пярнуская больница. Больница в свою очередь требует обратного.

Несмотря на то, что судебное разбирательство было тяжелым как в эмоциональном, так и в финансовом плане, Кайли заявила, что они продолжат бороться за справедливость. «Мы должны идти дальше, у нас есть экспертиза, у них - сфабрикованные документы и круговая порука, - говорит она. - Хуже всего, что ты все видишь, а они врут».