Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро

"Google более десяти лет злоупотреблял своим лидерством на рынке и лишал другие компании шанса на справедливую конкуренцию и инновации", - заявила комиссар Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Практика, при которой Google налагал на пользователей AdSense контрактные ограничения по использованию своих конкурентов, началась в 2006 году и была отменена только в 2016 году после начала расследования Еврокомиссии, пишет DW.com.

Нынешний штраф - уже третий. Первый размером в 2,42 миллиарда евро был наложен в 2017 году за нарушения в службе Google shopping, которая была создана для поиска продукции в различных онлайн-магазинах и сопоставления их стоимости.