Фото и видео: Кая Каллас назвала следующие шаги Партии реформ
Хотя в фокусе последних дней находятся переговоры Центристской партии, EKRE и «Отечества», наивно полагать, что Партия реформ сидит сложа руки. Реформисты пытаются сделать все, чтобы нынешний коалиционный союз не создался. Также никуда не исчезла надежда самим сформировать правительство, пишет Postimees.
Сегодня после двухчасового собрания фракции Партии реформ, на котором обсуждались и дальнейшие шаги в нынешней ситуации, когда переговоры ведут Центристская партия, EKRE и «Отечество», председатель партии Кая Каллас огласила свои дальнейшие планы.
«Во-первых, мы работаем над тем, чтобы предложить по положительную альтернативу тем людям, которые должны голосовать за эту коалицию. Мы побеседуем с этими людьми и покажем, что так не должно быть», - пояснила Каллас.
Другими словами, ищут союзников, которые в Рийгикогу не проголосуют за создаваемую коалицию, а также не проголосуют против союза, сформированного Каей Каллас. Каллас надеется, что в данной ситуации такие найдутся.
Параллельно с математической точки зрения создать другую коалицию невозможно. Реформисты и соцдемы вместе имеют 44 голоса. Она отметила, что они постоянно общаются с соцдемами и их общий интерес, чтобы другая коалиция не состоялась.
Для срыва планов Центристской партии, EKRE и «Отечества» необходимо еще семь членов Рийгикогу. На это указывает и Каллас: «Однако в партиях, которые сели за стол переговоров, есть много членов, которые сомневаются в правильности такой коалиции для Эстонии, и это те люди, которым в конечном итоге придется нажать на эту кнопку: либо проголосовать против нашей более позитивной альтернативы, либо проголосовать за нее», - объяснила журналистам Каллас.
«Это не только русскоязычные центристы, но также и те, кто по разным причинам вовсе не рад рождению такой коалиции». Конкретных имен Каллас не называет, но уточнила, что общение с ними происходит постоянно.
Кая Каллас также подтвердила сегодня, что президент с ней лично говорила и заверила, что сделает Партии реформ как победителю выборов предложение сформировать правительство.