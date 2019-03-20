Фото и видео: Кая Каллас назвала следующие шаги Партии реформ

Сегодня после двухчасового собрания фракции Партии реформ, на котором обсуждались и дальнейшие шаги в нынешней ситуации, когда переговоры ведут Центристская партия, EKRE и «Отечество», председатель партии Кая Каллас огласила свои дальнейшие планы.

«Во-первых, мы работаем над тем, чтобы предложить по положительную альтернативу тем людям, которые должны голосовать за эту коалицию. Мы побеседуем с этими людьми и покажем, что так не должно быть», - пояснила Каллас.

Другими словами, ищут союзников, которые в Рийгикогу не проголосуют за создаваемую коалицию, а также не проголосуют против союза, сформированного Каей Каллас. Каллас надеется, что в данной ситуации такие найдутся.

Параллельно с математической точки зрения создать другую коалицию невозможно. Реформисты и соцдемы вместе имеют 44 голоса. Она отметила, что они постоянно общаются с соцдемами и их общий интерес, чтобы другая коалиция не состоялась.

Для срыва планов Центристской партии, EKRE и «Отечества» необходимо еще семь членов Рийгикогу. На это указывает и Каллас: «Однако в партиях, которые сели за стол переговоров, есть много членов, которые сомневаются в правильности такой коалиции для Эстонии, и это те люди, которым в конечном итоге придется нажать на эту кнопку: либо проголосовать против нашей более позитивной альтернативы, либо проголосовать за нее», - объяснила журналистам Каллас.

«Это не только русскоязычные центристы, но также и те, кто по разным причинам вовсе не рад рождению такой коалиции». Конкретных имен Каллас не называет, но уточнила, что общение с ними происходит постоянно.