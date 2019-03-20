Прежний дизайн с новыми функциями: второе поколение наушников AirPods представлено официально

В основе лежит разработанный Apple чип H1, который сделал возможным активацию голосового помощника Siri с помощью голосовой команды «Привет, Siri». Производитель обещает более стабильное беспроводное соединение и более быструю передачу данных: до двух раз быстрее при переключении между активными устройствами и в 1,5 раза быстрее при телефонных звонках, пишет ixbt.com .

У наушников увеличилось на 50% время автономной работы в режиме разговора. Наушники можно купить в комплекте с обычным зарядным футляром, но появился также дополнительный чехол с возможностью беспроводной зарядки по стандарту Qi. Его можно купить отдельно или в комплекте с наушниками.