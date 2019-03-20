Дмитрий Бертман: «Мистер Георг Отс» соберет на Сааремаа друзей со всего мира

Eesti Kontsert заключил соглашение с московским театром «Геликон-опера», возглавляемым Дмитрием Бертманом, о создании музыкальной постановки «Мистер Георг Отс». Мировая премьера состоится на Сааремаа 24 июля 2019 года. Осенью ожидается премьерный показ в Москве – на главной сцене театра «Геликон-опера».

Керту Орро, Eesti Kontsert ФОТО: Erik Tikan

Интерес к мировой премьере оказался настолько высок, что билеты были раскуплены уже полгода назад. Руководство Eesti Kontsert и «Геликон-оперы» объявило на прошедшей в Таллинне пресс-конференции о своем решении устроить второй премьерный показ 28 июля, в последний день фестиваля.

Дмитрий Бертман рассказал, что с эстонской стороны к постановке привлечены Хейли Вескус, Рене Соом и Ану Каал. В проекте также примут участие солисты, оркестр и хор «Геликон-оперы». По словам Бертмана, артисты и поклонники московского театра ждут не дождутся музыкального лета на Сааремаа.

Дмитрий Бертман готовит мировую премьеру ФОТО: Pm

«Наши друзья приедут на Сааремаа со всех концов мира, – отметил режиссер. – Это такой же уникальный фестиваль, как Фестиваль Россини в Пезаро, когда можно весь день наслаждаться природой, а вечером присутствовать на оперных спектаклях. Это здорово! Огромное счастье – дышать можжевельником и любоваться этой красотой».

Режиссер подтвердил, что в спектакле «Мистер Георг Отс» не будет главной роли: «Мне всегда казалось, что сложно играть персонажа, которого многие помнят и знают. Георг Отс будет присутствовать на сцене, но никто из артистов его играть не будет. При всей его славе в нем была тайна, тот самый Мистер Икс, которого он играл, маска, за которую внедряться очень сложно. И мы только слегка прикасаемся кончиками пальцев к этой маске».

Посол России в Эстонии Александр Петров ответил на вопрос Rus.Postimees о том, много ли осталось фигур, объединяющих две страны, не вызывающих политических разночтений? Почему важно сохранять память о таких личностях?

«Всегда хочется чего-то большего, когда говоришь об отношениях между двумя соседними странами, которые имели длительную, многовековую совместную историю, которые до сих пор связывают многочисленные межчеловеческие, родственные связи, – подчеркнул посол. – Крайне важно предпринимать максимальные усилия, чтобы сохранять эти связи, ощущая огромную взаимную тягу к культуре и искусству друг друга. И такие знаковые фигуры, как Георг Отс – яркое тому напоминание. Наша обязанность – заботиться о том, чтобы эта память сохранялась и передавадась идущим нам на смену поколениям».

Художественный руководитель Сааремааских дней оперы, известный оперный режиссер Арне Микк рассказал о сюрпризах грядущего фестиваля:

Мировую премьеру представят на Сааремаа Eesti Kontsert и BLRT Grupp.

Карина Конд, BLRT grupp ФОТО: Erik Tikan

Представитель концерна BLRT Grupp Карина Конд отметила, что эстонские предприниматели понимают, насколько важно поддерживать подобные проекты. По словам Конд, когда к руководству предприятия поступило предложение принять участие в этом проекте, решение было принято мгновенно, без каких-либо колебаний.