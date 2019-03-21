Фото: самый высокий жилой дом в центре Стокгольма

Первоначальная вертикальная сегментация здания была дополнена горизонтальной, которая придала экстерьеру зданий единый однородный вид с поочередно выступающими и исчезающими блоками комнат.

ФОТО: hqroom.ru

В качестве материала были выбраны изготовленные заранее ребристые бетонные панели, что значительно снизило стоимость строительства, позволив направить дополнительные вложения на создание квартир с уникальной планировкой, ориентацией на различные стороны света и увеличенными окнами, ведь в стране с недостаточным количеством солнечных дней это - просто драгоценность. Так, в центре Стокгольма, где жилищный фонд представлен в основном послевоенной застройкой, появился самый высокий комплекс апартаментов, символизирующий собой новый образ жизни.

ФОТО: hqroom.ru

На сегодняшний день завершена лишь одна башня, представленная 182 квартирами площадью от 44 квадратных метров, включая однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные резиденции и пентхаус площадью 271 квадратный метр. В здании также спроектированы кинозал, обеденный зал для торжественных мероприятий, гостевые апартаменты, тренажерный зал с сауной и зоной отдыха, а также торговые площади на первом этаже.