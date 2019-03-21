Фото: самый высокий жилой дом в центре Стокгольма

Проект Norra Tornen, расположенный в Стокгольме, разработал легендарный архитектор Рейнир де Грааф из архитектурного бюро OMA. Зодчему пришлось заканчивать уже начатый проект, передает Hqroom.ru.
Первоначальная вертикальная сегментация здания была дополнена горизонтальной, которая придала экстерьеру зданий единый однородный вид с поочередно выступающими и исчезающими блоками комнат.
В качестве материала были выбраны изготовленные заранее ребристые бетонные панели, что значительно снизило стоимость строительства, позволив направить дополнительные вложения на создание квартир с уникальной планировкой, ориентацией на различные стороны света и увеличенными окнами, ведь в стране с недостаточным количеством солнечных дней это - просто драгоценность. Так, в центре Стокгольма, где жилищный фонд представлен в основном послевоенной застройкой, появился самый высокий комплекс апартаментов, символизирующий собой новый образ жизни.
На сегодняшний день завершена лишь одна башня, представленная 182 квартирами площадью от 44 квадратных метров, включая однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные резиденции и пентхаус площадью 271 квадратный метр. В здании также спроектированы кинозал, обеденный зал для торжественных мероприятий, гостевые апартаменты, тренажерный зал с сауной и зоной отдыха, а также торговые площади на первом этаже.
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