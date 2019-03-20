Банковский союз Эстонии одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег

Правление Банковского союза во вторник одобрило единые меры сектора по предотвращению отмывания денег, цель которых обеспечить использование достаточно сильных и эффективных контрольных механизмов при борьбе с отмыванием денег. Также Банковский союз передал прошедшим в парламент партиям предложения, как усилить меры по борьбе с отмыванием денег с помощью законодательства, сообщила в среду пресс-служба Союза.

«Обслуживание нерезидентов, а также движение денег с востока в Эстонию, соседние страны и другие страны Европейского Союза были частью банковского сектора с момента восстановления независимости. Сегодня, как и раньше, мы, исходя из существующих правил, делаем все возможное, чтобы банковская инфраструктура Эстонии не была бы использована в преступных целях. К сожалению, стоит признать, что существовавшие ранее правила, с точки зрения сегодняшней ситуации и правил, были не всегда достаточными,- сказал председатель правления Банковского союза Эрки Килу. - Изменения в обслуживании нерезидентов в банках Эстонии произошли четыре года назад, когда стали понятны существующие риски. Начиная с этого времени эстонские банки приложили много усилий для того, чтобы объем сделок восточного направления и объем высокорисковых сделок сократился. Оборот платежей из российских банков в Эстонию и объем вкладов, принадлежащих клиентам из России, за последние четыре года сократились в четыре раза. Мы согласны со словами главы Финансовой инспекции Кильвара Кесслера, что сотрудничество между инспекцией и банками за последние годы вывело борьбу с отмыванием денег в Эстонии на новый уровень».

«Одобренные сегодня меры по борьбе с отмыванием денег – это большой шаг вперед. Если до сих пор банки, при создании системы по борьбе с отмыванием денег, исходили из законов, регуляций и внутренней организации работы, то теперь мы между собой договорились о стандарте, который точнее, чем требования закона. Речь идет об обязательном распоряжении для банков-членов, так сказать минимальном уровне, которому банки, работающие в Эстонии, должны обязательно соответствовать», - сказал Эрки Килу о мерах по противодействию.

В общих чертах договорились о том, что банки должны использовать усиленные меры безопасности, как при создании деловых связей, так и во время делового общения с высокорисковыми клиентами, к которым помимо нерезидентов относятся и поставщики инновационных продуктов и услуг, бывшие работники госсектора и клиенты частного банкинга. Банкам следует избегать установления деловых отношений с фирмами, у которых отсутствует реальная экономическая деятельность, и в случае нерезидентов важно обращать внимание на их связь с Эстонией. Также меры предполагают увеличение объема сотрудничества между банками по повышению осведомленности и обучению работников, а также по обмену информацией, связанной с высокорисковыми клиентами и подозрительными сделками.

Банковский союз передал прошедшим в парламент партиям следующие предложения, которые, по оценке сектора, могли бы быть отражены в коалиционном договоре: переложение обязанности по предоставлению доказательств. Банковский союз поддерживает введение переложения обязанности по предоставлению доказательств в законодательство Эстонии, и на основании этого введение конфискации имущества в случаях, когда подтвержденная теневая деятельность и законное происхождение денег не видны; содействие развитию государственных регистров. По оценке Банковского союза, необходимо как повышение уровня работы различных регистров (например, наличие информации о действительных получателях прибыли в коммерческом регистре), так и внесение изменений в регистры (например, дополнить регистр деклараций экономических интересов). Это необходимо для того, чтобы банки могли легче получать для проверки как можно больше информации о клиенте и его деятельности; улучшение процесса обмена информацией между банками и государственными учреждениями. Банковский союз поддерживает инициативы, которые позволят банкам и учреждениям по надзору обмениваться информацией о клиентах, а также предупреждениями о конкретных случаях и тенденциях по подозрению в отмывании денег.

Помимо конкретных предложений, касающихся законодательства Эстонии, при борьбе с отмыванием денег, Банковский союз указывает на важность общеевропейского сотрудничества, поскольку речь идет о виде преступлений глобального масштаба, с которым по сути невозможно бороться только с помощью внутригосударственных мер.