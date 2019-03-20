Пилоты Boeing 737 MAX Lion Air перед падением читали инструкцию

Пилоты Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в октябре прошлого года в Индонезии, прямо во время падения самолета пытались по технической инструкции найти причины неполадки, но не успели. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расшифровки данных речевого самописца самолета.
При этом пилоты, судя по данным самописца, до конца полагали, что проблема только с набором скорости и высоты, о чем они и говорили, а не в том, что система автоматической балансировки направляет нос судна вниз, чувствуя сваливание, которого на самом деле не было, пишет "Коммерсантъ".
За минуту до исчезновения самолета с радаров командир экипажа передал управление второму пилоту, а сам начал искать возможное решение проблемы в техническом справочнике Boeing 737 MAX. Второй пилот не смог ничего сделать с падающим самолетом, а командир корабля не успел найти описание подобной ситуации в справочнике.
Как прокомментировал Reuters эту ситуацию один из источников, «это все равно что решать тест, в котором 100 вопросов, но до конца отведенного времени ты успеваешь ответить только на 75». «Ты паникуешь. Это ситуация, когда не хватило времени»,— отметил собеседник агентства.