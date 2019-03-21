Автовладелец обвиняет мойку в Ласнамяэ в повреждении машины

Владимир приехал на заправку Circle K на улице Выйдуйооксу помыть автомобиль. «Сначала процесс мойки пошел, потом вдруг все остановилось, а по бокам рамы моечной машины замигал знак со стрелкой, что якобы я переехал контрольную линию, - рассказывает Владимир. - Я отъехал назад, но сигнал не перестал мигать и мойка не заработала. Открылась выездная дверь мойки, приглашая на выезд. Естественно, я стал выезжать и на выезде моечная рама повредила крышу автомобиля. Предъявил претензии работникам заправки, которые стали выдвигать свои версии - что, мол, я приехал на мойку с поврежденной крышей автомобиля и что моечная машина никак не может ее повредить».

В тот день клиенту не показали запись камеры наблюдения, а 4 марта пригласили на встречу, где продемонстрировали видеозапись, которая, по словам Владимира, была смонтирована: «В конце момент, когда рама моечной машины прошлась по крыше автомобиля, был скрыт черной полосой на экране монитора. Это явная ретушь момента соприкосновения рамы с крышей автомобиля».

По словам регионального менеджера Circle K Хелле Никопенсиус, 1 марта на автозаправке Circle K на Выйдуйооксу в автомойке действительно произошел инцидент, когда моечная машина во время мойки автомобиля в целях безопасности автоматически остановилась. «Причиной стало то, что один бок автомобиля клиента был слишком близко расположен к моечной машине. В случае, если моечная машина при сбое останавливается посреди моечного цикла, отправляется соответствующий сигнал тревоги работнику станции обслуживания - что клиенту в мойке нужна помощь. В целях безопасности автоматически открываются и двери мойки, - говорит Никопенсиус. - В соответствии с правилами использования автоматической мойки, которые клиент принимает вместе с покупкой программы мойки, в этом случае клиенту следует ждать работников станции обслуживания или позвонить по номеру, который есть на стене автомойки, и ни в коем случае самому не маневрировать на автомобиле. Пока сотрудники не установили причину сбоя моечной машины и не вернули моечную машину в исходное положение, маневрирование автомобиля является небезопасным и полностью находится под ответственностью владельца автомобиля».

Никопенсиус отмечает, что в данном случае клиент решил, не дожидаясь помощи, начать совершать маневры на автомобиле: дал задний ход и выехал из мойки, не убедившись, безопасно ли такое действие. «Поскольку моечная машина была не в исходном положении, а была остановлена в середине рабочего режима, верхняя часть моечного портала была ниже обычного уровня и, проезжая на автомобиле под ней, клиент задел крышей автомобиля деталь моечной машины, - объясняет представительница Circle K. - В случае, если бы клиент действовал в соответствии с правилами и подождал помощи работников, этот инцидент не произошел бы, поскольку работник перевел бы машину в исходное положение и автомобиль смог бы безопасно выехать из мойки».

Она уточнила, что во всех мойках Circle K есть камеры, которые позволяют позже вместе с клиентом пересмотреть весь процесс мойки, понять, в чем причина проблемы, и найти решение. «Circle K не может взять на себя ответственность за случившееся, поскольку никак не мог предотвратить нанесение этого ущерба, - сказала Никопенсиус. - Видео было показано клиенту 4 марта, когда менеджер заправки загрузил его из системы на компьютер. Такие записи, безусловно, не искажаются и не монтируются, а хранятся в полном и оригинальном виде до разрешения ситуации».