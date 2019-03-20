"Это недопустимо": президент Эстонии раскритиковала высказывания председателя EKRE

"В вопросе абортов у каждого человека могут быть свои личные убеждения и точка зрения, но нападать на наших профессиональных, придерживающихся медицинской этики и законопослушных врачей недопустимо вне зависимости от убеждений. Наша общая ответственность, и в первую очередь задача политиков, - не допустить раскола в обществе", – написала Кальюлайд на своей странице в Facebook.

Президент дополнила свою публикацию ссылкой на новость, в которой Союз врачей осуждает высказывания Хельме.

Во вторник, в передаче Esimene stuudio на ETV, Мартин Хельме обвинил врачей в нарушении клятвы Гиппократа, сказав, что в Эстонии "ежегодно убивают 4500 детей до их появления на свет".