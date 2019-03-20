Первый приговор по серии изнасилований в Оулу: педофила отправили в тюрьму на четыре года

44-летнего Мусо Асоева приговорили к трем годам и восьми месяцам лишения свободы за сексуальную эксплуатацию и изнасилование ребенка при отягчающих обстоятельствах.

Суд счел ужесточающим обстоятельством то, что девочка испытывала особое доверие к насильнику. Жертва – девочка младше 10 лет.

Также Асоев должен выплатить жертве компенсацию за моральный ущерб в размере 9500 евро и за физический ущерб - в размере 1500 евро.

Преступления были совершены летом и осенью прошлого года.

Мужчина ранее не судим.