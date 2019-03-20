Россия упростит вывоз алкоголя из страны

Как сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития, решение об упрощении вывоза алкоголя в личных целях было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции под председательством главы ведомства Максима Орешкина.