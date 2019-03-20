Россия упростит вывоз алкоголя из страны

Вывозить алкогольную продукцию из России для личного употребления будет проще - не потребуется ее таможенное декларирование. Однако это послабление вводится только для стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития, решение об упрощении вывоза алкоголя в личных целях было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции под председательством главы ведомства Максима Орешкина.
Члены комиссии признали целесообразным внести изменения в перечень категорий товаров, не относящихся к товарам личного пользования. В частности, из перечня исключена алкогольная продукция, вывозимая с таможенной территории ЕАЭС физическими лицами.
"Предлагаемая мера направлена на минимизацию излишних ограничений. Она освобождает граждан стран-членов ЕАЭС от необходимости таможенного декларирования алкогольной продукции, вывозимой в личных целях", - говорится в сообщении Минэкономразвития.