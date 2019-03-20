Ср, 20.03.2019
"Было бы уместнее спросить, готовы ли мы к неожиданному ухудшению экономических условий". Расмус Каттай

Россия упростит вывоз алкоголя из страны

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Водка российского производства

ФОТО: Shamukov Ruslan/ITAR-TASS

Вывозить алкогольную продукцию из России для личного употребления будет проще - не потребуется ее таможенное декларирование. Однако это послабление вводится только для стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития, решение об упрощении вывоза алкоголя в личных целях было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции под председательством главы ведомства Максима Орешкина.

Члены комиссии признали целесообразным внести изменения в перечень категорий товаров, не относящихся к товарам личного пользования. В частности, из перечня исключена алкогольная продукция, вывозимая с таможенной территории ЕАЭС физическими лицами.

"Предлагаемая мера направлена на минимизацию излишних ограничений. Она освобождает граждан стран-членов ЕАЭС от необходимости таможенного декларирования алкогольной продукции, вывозимой в личных целях", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

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